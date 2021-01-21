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教主老爸「娶27女信徒為妻」生150子　他揭家族秘辛：宛如小社會

▲▼教主老爸「娶27女信徒為妻」生150子　他揭家庭秘辛：宛如小社會。（圖／翻攝自抖音）

▲布萊克摩子孫滿堂。（圖／翻攝自抖音）

記者王佩翊／編譯

加拿大一名著名的邪教教主布萊克摩（Winston Blackmore）一共娶了27名妻子，並生下150個孩子，整家人自給自足，並有專屬的教育系統，宛如是一個小型社會。據悉，他的兒女到學齡時，通常會直接進入布萊克摩所創建的學校內上課，而非接受公家教育，也就是說孩子們的同儕全都是同父異母的兄弟姊妹或是姪子姪女。最近有幾名兒子長大成人，決定在抖音上公開家族秘辛，讓外界一窺這個神祕的百人家庭。

根據《每日郵報》報導，19歲的梅林（Merlin Blackmore）、莫里（Murray Blackmore）以及21歲的沃倫（Warren Blackmore）都是布萊克摩的親兒子，他們近日利用抖音公開了一夫多妻制的父親與兒時的家庭生活，引發許多網友熱議。據悉，目前三人都已經離開家鄉，因此才能公開地談論這些事。

▲▼教主老爸「娶27女信徒為妻」生150子　他揭家庭秘辛：宛如小社會。（圖／翻攝自抖音）

▲梅林說，光是跟他同年出生的兄弟姊妹就有12人。（圖／翻攝自抖音）

梅林表示，通常同一年出生的兄弟姊妹的名字都會是同個字母開頭，就像他與莫里一樣，都是Ｍ，而包含他們倆個在內，該年一共有12個兄弟姊妹出生，其中有2個人甚至是和他「同年同月同日生」。與沃倫同年出生的兄弟姊妹則有9人。現年64歲的布萊克摩最大的兒子已經44歲，但最小的才剛出生。

沃倫說，他們會稱呼父親的每個老婆為母親，而他們之間不會互相憎恨，反而會互相鼓勵，互相幫助，大家也會一起種植馬鈴薯、玉米以及番茄等食物，以支撐這150個孩子的生活。

莫里也分享了自己從家庭中逃出，進入公立高中就讀後所遇到的故事。他說，自己在高中畢業前，曾經到一間公立學校報名了法律課程，然而當老師教到「一夫多妻制」這個單元時，他卻發現，書上有很大的篇幅都在講述他們家的故事。

@kayezer0

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