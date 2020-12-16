落跑老公擁雙妻生2子1女辯：沒登記不算　結婚時間釣出真相賴不掉

▲正宮主張在1992年和丈夫在海鮮餐廳舉辦公開結婚儀式，丈夫卻又和別的女人結婚且生下1女，憤而提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名人妻主張於1992年和丈夫在海鮮餐廳舉辦公開結婚儀式，雖然未辦理結婚但依照當時法律規定，只要有公開儀式和兩人以上證人婚姻就生效。結婚28年丈夫卻在第22年離家，拋家棄子從此沒音訊。經查才知道丈夫竟又和別的女人結婚並生一個女兒，人妻認為丈夫怎麼可以在還有婚姻狀態下又再結婚憤而提告，並依《重婚罪》起訴。

人妻小花（化名）主張和丈夫（阿信）於1992年3月8日在台北市海鮮餐廳舉辦公開結婚儀式，依照當時法律規定只要有公開儀式和兩人以上證人婚姻就生效（2008年5月24日修改，從儀式婚改採登記婚）。但阿信卻在還有婚姻狀態下，在2014年3月18日與不知情的小美（化名）結婚，並向戶政機關結婚登記。

檢警經查發現阿信確實於和小花婚姻存續當中，又再和別人結婚，破壞與原配的婚姻關係，導致前後兩個家庭都產生傷害，經證人證述及照片確定阿信犯了《重婚罪》並聲請簡易判決，經士林簡易庭認為不宜以簡易判決處刑，到了士林地院時由於阿信坦承不諱，經由合議庭判處阿信有期徒刑4個月，如易科罰金以1000元折1日。

士林檢察官認為法官判處太輕提起上訴，並依小花請求向法官說明。小花表示他和阿信結褵28年育有2子，卻在第22年就離家再也沒消沒息，甚至跟小美重婚產下1女，至今仍和小美母女同住，長達6年更完全沒想心和她修復婚姻，這樣的辛酸導致她身心受創。小花更表示阿信年薪將近百萬，卻稱自己無賠償能力，在偵審時又狡辯自己是因為沒有完成結婚登記才會誤認婚姻無效，認定阿信根本沒有悔意。

法官認為，阿信已經坦承犯行至於小花提到年薪將近百萬這件事也遭阿信否認，且小花也沒辦法提出證據，故無法採信。認為上訴並無理由，予以駁回。

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