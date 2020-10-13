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彰化黃背心教徒偷藏「無臉石像」催靈插吸管…　地主嚇崩怕下咒！

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▲▼楊永燦彰化黃背心教徒偷藏「無臉石像」催靈插吸管…　地主嚇崩怕下咒！。（圖／東森新聞）

▲1個月放2次！黃背心教徒偷藏「無臉石像」插吸管：還願。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

彰化溪湖鎮有一座詭異的水泥石像，被發現放置在肉品市場前的樹叢中，纏金布、頂端插著吸管，讓居民看得直發毛。當地里長說，農曆7月鬼月時附近也被人放了一模一樣的石像，上面還噴有「卍」字，懷疑是某種宗教下咒，已經報警並通知清潔隊清除，民俗專家也出面揭開石像的神秘面紗。

溪湖鎮田中里長楊永燦12日出面受訪時，帶著媒體鏡頭前往肉品市場前，撥開葉子能看到一座水泥石像，高約50公分、寬20公分，頂端插著疑似塑膠吸管，纏著金色的布條，造型怪異，被人藏在隱密的樹叢裡，直呼「看了覺得很神秘，大家心裡都怪怪的。」

▲▼楊永燦彰化黃背心教徒偷藏「無臉石像」催靈插吸管…　地主嚇崩怕下咒！。（圖／東森新聞）

▲▼楊永燦彰化黃背心教徒偷藏「無臉石像」催靈插吸管…　地主嚇崩怕下咒！。（圖／東森新聞）

▲地主見「無臉石像」怕被下咒，專家：催靈吸收日月精華。（圖／東森新聞）

原來居民之前就看過噴「卍」字同樣石像，被放在附近稻田旁的工寮，嚇得報警，調閱監視器，發現是一名穿著疑似宮廟黃背心、開休旅車的人所放置，警方隨即通知當事人來移走怪石，放了2、3天后拿走，說是要來「還願」。沒想到1 個月後又出現，再度放置附近200公尺處，巧的是2地主剛好是兄弟，都不認識放置的人，擔心是被不明宗教團體進行下咒儀式。

民俗專家蒲慶峰接受訪問時推測，這座水泥石像面目全非，沒有臉孔，代表屬於陰邪部分，外型中間又插著一個吸管，主要是來吸收日月精華，手法類似宗教的「催靈」催動法術靈動，一般通常都是屬於邪教，不是屬於正派的教派，在放置者未取走前丟棄並無妨。

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