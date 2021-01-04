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日本邪教團體把「新冠肺炎」當神　鼓吹「脫下口罩」恐怖行為

▲▼日本出現崇拜新冠肺炎的邪教團體。（圖／翻攝自@fluffykenmos twitter）

▲日本出現崇拜新冠肺炎的邪教團體。（圖／翻攝自@fluffykenmos twitter）

記者林彥臣／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情進入第三波高峰，累積確診超過24萬例，並且傳出即將宣布涵蓋東京首都圈的緊急命令，但是在街頭上卻有邪教團體把新冠肺炎當神崇拜，還呼籲民眾脫下口罩，露出笑容的恐怖行為。

一位推特帳號@fluffykenmos的網友，分享了一張日本街頭的照片，推文內容寫下「光環是再生之神，東京變得像轉世女神」。照片中，一群沒戴口罩的人舉著「STOP PCR（停止PCR檢驗）」、「拒絕檢測PCR」、「戴口罩是虐待」等標語，背後的背板寫著「再生的開始」，也被誤會是他們的標語，但事後證明是Netflix發行的廣告。

還有日本網友指出，經過的時候還聽到這群人，聽到他們大喊「脫下口罩並微笑吧！」。另一位網友則拍下這個團體的旗幟，上面就寫著「國民主權黨」還有平塚正幸的名字。

▲▼日本出現崇拜新冠肺炎的邪教團體。（圖／翻攝自@hm_tk4 twitter）

▲該團體與「國民主權黨」領導人平塚正幸有關。（圖／翻攝自@hm_tk4 twitter）

日媒報導指出，「國民主權黨」領導人平塚正幸對於防疫當局而言，是個相當頭痛的人物，曾多次公開鼓吹「不要戴口罩」、「新冠肺炎只是小感冒」，還自稱革命家闖入醫師公會會館，去年的12月24日，才因為搭乘地鐵沒戴口罩被捕。

相關的照片在台灣也引發討論，網友表示，「漫畫中出現的劇情」、「笑死，人真的是蠢死的，人擇說是存在的」、「無知是最可怕的」、「有淨化重生的感覺都邪教」、「認真覺得可怕」。
 

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