　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗夫婿任德龍　變身美國史上首位「第二先生」！

▲美國史上首位「第二先生)任德龍2019年月與妻子賀錦麗的合影。圖右為賀錦麗的姪女。（圖／達志影像／美聯社）

美國史上首位「第二先生」任德龍2019年1月時與妻子賀錦麗的合影。圖右為賀錦麗的姪女。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

賀錦麗(Kamala Harris)成為美國首位女性副總統後，她的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)順理成章變身美國首位「第二先生」(second gentleman)。

今年56歲的任德龍是猶太裔美國人，生於紐約市。他原是一名律師，2017年起成為洛杉磯「歐華律師事務所」律師事務所的合夥人，專長是知識產權、娛樂產業和媒體法。

任德龍這個中文名字，是賀錦麗好友、舊金山市台裔僑領蘇榮麗替他取的。當他曉得太 有了一個中文名字後，他也想要一個，而且要求名字中有個「龍」字，最後取名「任德龍」。

任德龍與賀錦麗在2013年透過相親認識。當時賀錦麗仍是加州檢察長，經朋友介紹跟任德龍約會；約會後的第二天，任德龍立即向賀錦麗發電郵，列出未來幾個月內有空的日子，又說想試試看兩人是否合得來。兩人一年後即結成連理。任德龍之前有過一段婚姻，跟前妻育有兩名如今已成年的子女，兩人跟賀錦麗的關係不錯。

任德龍為全力支持賀錦麗，毅然辭去律師的工作為賀錦麗助選，並且到各州為民主黨募款及拉票。美國以往的總統、副總統都是男性，配偶都是女性，外界如今都關注任德龍將如何扮演好一位稱職的「第二先生」。

事實上，美國正、副總統配偶所扮演翁的的角色從未被明文規定或正式定義。有報導指出，任德龍未來該該仍然會有全職工作：在華盛頓的喬治城大學任教，講授娛樂產業法的課程。外界亦相信他會像過去的第一、第二夫人一樣，在一些沒有爭議性的議題上發聲。

ET快訊
部桃5人首驗出「病毒變異」　前台大醫曝唯一擔憂
鄭爽被抓包出軌竟回「我是為你好！」　把男友當工具沒價值就換
台塑外籍技師是新增境外移入　指揮中心：離台染疫是「錯誤消息」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變異病毒L452R早在加州大爆發！　醫院急診室90多人確診1死

教主老爸「娶27女信徒為妻」生150子　他揭家族秘辛：宛如小社會

新冠疫情衝擊！北韓心痛停辦今年平壤馬拉松大賽...2月底前有答案

4週內將暴增27萬例確診！Google預測日本疫情只會「更失控」

拜登上任未來一周「每日政策主題」懶人包：美國沒時間等待了

按摩師「服務太好」拐他老婆上床　綠帽男留負評：真的是五星品質

南韓17歲金牌滑冰女將遭性侵！淫魔教練不認罪...一審重判10年半

俄找到「全球最適合挖礦比特幣地點」　零下40度機台幾乎免冷卻

傳染病學專家瓦倫斯基　任美「疾控中心」(CDC)主任

荷蘭擬全國宵禁！　英變種病毒持續失控　創二戰來首例

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

變異病毒L452R早在加州大爆發！　醫院急診室90多人確診1死

教主老爸「娶27女信徒為妻」生150子　他揭家族秘辛：宛如小社會

新冠疫情衝擊！北韓心痛停辦今年平壤馬拉松大賽...2月底前有答案

4週內將暴增27萬例確診！Google預測日本疫情只會「更失控」

拜登上任未來一周「每日政策主題」懶人包：美國沒時間等待了

按摩師「服務太好」拐他老婆上床　綠帽男留負評：真的是五星品質

南韓17歲金牌滑冰女將遭性侵！淫魔教練不認罪...一審重判10年半

俄找到「全球最適合挖礦比特幣地點」　零下40度機台幾乎免冷卻

傳染病學專家瓦倫斯基　任美「疾控中心」(CDC)主任

荷蘭擬全國宵禁！　英變種病毒持續失控　創二戰來首例

環球購物中心新春福袋首推預購　500元抽18萬元按摩椅

變異病毒L452R早在加州大爆發！　醫院急診室90多人確診1死

蕭美琴出席拜登就職　國台辦：台獨絕路上走到黑，必將自食惡果

男嬰疑遭保母重摔「腦出血縫20針」　母淚崩：生日卻要出庭回憶

新北溪水變超噁乳白勾芡湯！追查真兇...竟是魚漿＋油炸粉

開放了！首家駐台陸媒獲准入境輪替　陸委會證實

國內首見L452R變異病毒！　專家憂「1情況發生」慘了

「我們都在同一條船上」　賴清德送暖鄭文燦：一起為桃園加油

領養貓咪發現是「愛心大王」　奴才翻便身找到7顆❤

防疫優先，「永然第24期高中法律生活營」寒假營隊延至8月舉行

國際熱門新聞

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

即／驚傳有炸彈　美最高法院疏散

更新／推翻川普政策！拜登首日簽17項行政命令

快訊／川普FB更新了！po神秘網址

川普45字臨別贈言　拜登：一封慷慨的信

川普留拜登「45字箴言」內容曝！迷因瘋傳網笑翻

川普在白宮「留下一封信」給拜登

即／馬德里傳爆炸聲　建築物全毀

女頭卡收費站慘死　監視器揭真相

拜登、賀錦麗抵達國會山莊　

更多熱門

相關新聞

拜登就職藏玄機！收藏127年聖經訴說悲慘過去

拜登就職藏玄機！收藏127年聖經訴說悲慘過去

美國總統拜登於美東時間20日上午，在華府國會大廈宣誓就職，正式開啟美國政治史上的新篇章。不過，有媒體發現在就職宣誓典禮上，拜登拿出的聖經在某種層面上具有非凡意義，不僅其歷史已長達127年，還曾經陪伴拜登度過最悲慘的時光。

柯林頓參加拜登就職狂度咕！眼皮好重睜不開

柯林頓參加拜登就職狂度咕！眼皮好重睜不開

七彩煙火照亮白宮上空！拜登夫婦感人背影照曝光

七彩煙火照亮白宮上空！拜登夫婦感人背影照曝光

蕭美琴出席就職　白宮：美對台承諾堅若磐石

蕭美琴出席就職　白宮：美對台承諾堅若磐石

拜登夫人首發文：創建更美好世界

拜登夫人首發文：創建更美好世界

關鍵字：

任德龍賀錦麗Douglas Emhoff

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

郭書瑤流產痛哭！

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面