賀錦麗夫婿任德龍　變身美國史上首位「第二先生」！

▲美國史上首位「第二先生」任德龍2019年1月時與妻子賀錦麗的合影。圖右為賀錦麗的姪女。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

賀錦麗(Kamala Harris)成為美國首位女性副總統後，她的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)順理成章變身美國首位「第二先生」(second gentleman)。

今年56歲的任德龍是猶太裔美國人，生於紐約市。他原是一名律師，2017年起成為洛杉磯「歐華律師事務所」律師事務所的合夥人，專長是知識產權、娛樂產業和媒體法。

任德龍這個中文名字，是賀錦麗好友、舊金山市台裔僑領蘇榮麗替他取的。當他曉得太 有了一個中文名字後，他也想要一個，而且要求名字中有個「龍」字，最後取名「任德龍」。

任德龍與賀錦麗在2013年透過相親認識。當時賀錦麗仍是加州檢察長，經朋友介紹跟任德龍約會；約會後的第二天，任德龍立即向賀錦麗發電郵，列出未來幾個月內有空的日子，又說想試試看兩人是否合得來。兩人一年後即結成連理。任德龍之前有過一段婚姻，跟前妻育有兩名如今已成年的子女，兩人跟賀錦麗的關係不錯。

任德龍為全力支持賀錦麗，毅然辭去律師的工作為賀錦麗助選，並且到各州為民主黨募款及拉票。美國以往的總統、副總統都是男性，配偶都是女性，外界如今都關注任德龍將如何扮演好一位稱職的「第二先生」。

事實上，美國正、副總統配偶所扮演翁的的角色從未被明文規定或正式定義。有報導指出，任德龍未來該該仍然會有全職工作：在華盛頓的喬治城大學任教，講授娛樂產業法的課程。外界亦相信他會像過去的第一、第二夫人一樣，在一些沒有爭議性的議題上發聲。