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川普離開白宮　胡錫進：美國摔得最狠總統之一

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）20日離開白宮，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進21日指出，川普是美國最張揚、粗暴的總統之一，也是摔得最狠的總統之一，並用了四年的時間證明了遏制中國不是美國聰明與現實的選擇。

胡錫進表示，川普執政四年最能夠被後世記住的有三件事，一是他的團隊徹底扭轉了美國對華政策，把大國衝突重新帶回到世界；二是他的政府面對新冠疫情毫無作為，到他下台時美國有整整40萬人死於新冠病毒；三是他衝擊了美式民主的權力交接模式，動搖了美國政治體制。

胡錫進提到，後兩個事態反映了美國的制度性衰落和混亂，證明美國早已不是巔峰時期的那個美國，川普政府是在這個大背景下狂妄試圖全面遏制中國的，「他們的確改變了美國社會的對華認知和態度，為極其粗暴的反華政策開闢了輿論空間，但他們整體上是失敗的，其中的證據之一就是他們在推行反華政策很順利的時候被選民趕下台了。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲▼ 環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進認為，反華的口號好喊，制定一些對華制裁也很容易，就算掌聲不多，在當今的美國也政治正確，「然而中國已是全球發展的最大動力源，把與中國的戰略合作斷然調整為戰略對抗，這當中失去的大量機會和平添的種種麻煩都會通過不同渠道轉化為美國家庭的損失，最終侵蝕美國人對政府的信任，甚至對川普最需要的競選支持釜底抽薪。」

胡錫進指出，強硬對華政策沒有給美國帶來任何實際好處，打貿易戰最終沒能縮小美國對華逆差，沒能把工作帶回美國；搞技術脫鉤給少數中國企業製造了一時困難，但美國相關企業同時蒙受損失，「這種制裁未能阻止中國科技實力的整體進步，美方拉盟友共同對付中國，但只有很少量的表面進展，中國的對外合作規模無疑呈繼續擴大趨勢。」

胡錫進表示，川普對華政策的最大失敗就是看錯了時代，錯估了真實民意，同時又嚴重高估了美國遏制中國的能力，「美國的確仍然比中國強大，但它的能力根本不夠以一種隨心所欲的方式削弱中國，這種力量與意願的不匹配導緻美國對華戰略成為嚴重的地緣政治『爛尾工程』。」

胡錫進提到，拜登團隊主要成員在19日的參院聽證會上說了一些在美國政治正確的強硬對華話語，但毫無疑問的是，這個團隊在接收一個爛攤子，可以實際支持對華強硬的實力資源比川普時期更少了。

胡錫進強調，川普的四年裡，中國GDP總量從占美國GDP59%上升到70%以上，川普團隊寧肯用自殘、陪著中國一起痛的方式打壓對手，但削弱中國的這個目標還是落空了，「中美之間的確存在戰略競爭，然而川普用四年時間證明了遏制中國不是美國聰明和現實的選擇。」

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