快訊／預言拿不到拜登就職門票遭綠營圍剿　馬文君回應了

▲馬文君酸台灣外交使節未受美國官方受邀參與總統就職典禮，結果反遭打臉，網友灌爆留言朝聖。（圖／翻攝馬文君臉書）

記者楊蕓／台北報導

美國新任總統拜登就職典禮於台灣時間21日凌晨舉行，駐美代表蕭美琴也受邀參加就職典禮，但在消息曝光前，國民黨立委馬文君質疑台灣無法取得邀請函出席是「門都沒有」，引發網友狂酸「打的臉好腫」、國民黨唱衰台灣。對此，馬文君透過臉書回應，「該講就講，該監督就監督，有失誤就改正，是我做為國會議員的責任，也是義務。」

馬文君表示，相較於其他友邦使節早被邀請，相較於過去透過國會議員取得，台灣壓線拿到就職典禮門票，顛覆傳統。她不只一次呼籲正視美中台關係已經翻入新頁，卻又讓過去的經驗，框限了對未來的想像。

「無法出席不意外，能出席當然更好。」馬文君說，但是民進黨政府又開始了，左一句「忍辱負重」，右一句「細膩籌劃」，說蕭美琴早就拿到邀請函，只是不能公開云云。她直呼，情節之曲折，鋪陳之離奇，簡直就跟「賭神」電影裡，高進在最近五百副牌裡加入摸戒指的小動作，只為了削到賭王陳金城這個老狐狸沒兩樣。

馬文君表示，至於所謂「42年來最大突破」，又把當年同樣吹上天的「川蔡熱線」給拋諸腦後了，四年前，蔡總統甚至可以與總統當選人川普通上電話；四年後，卻只是為了受邀出席就職典禮就狂喜，這是突破了？還是回到原點？

馬文君強調，真正重要的是，那些久經沙場的正牌外交官回來了，拜登政府對台政策的「起手式」，賞了排頭，也給了驚喜，使出了讓台灣認清現在誰是老大的手腕，也展現了台灣如果聽話，還是有果子吃的懷柔，日後要跟這些高手打交道，可不是與川普金主視訊這層級的過招，「該講就講，該監督就監督，有失誤就改正，是我做為國會議員的責任，也是義務。」

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