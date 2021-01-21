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國安高層：拜登政府有3挑戰　亞洲戰略重要性提升不至於「重置」

▲▼拜登在白宮橢圓辦公室的新擺設。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在白宮橢圓辦公室的新擺設。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國新任總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間20日正式就職。對此，我國安高層分析，美國新政府接下來勢必面對3項挑戰，包括疫情、經濟衰退，以及共和黨人不願接受拜登當選事實；不過，在亞洲戰略上，重要性也提升，但還不至於「重置」（Reset）。

印太事務協調總監坎博（Kurt Campbell）在2020年12月的「2020台美日三邊印太安全對話」上，其實已經提出當前美國面臨的三大挑戰，包括：疫情的處理、疫情導致的經濟衰退，以及多數共和黨人不願接受拜登當選事實。

因此，國安高層分析，拜登政府上任之後，優先要務，正是處理疫情、振興經濟與團結美國等三件事；尤其美國社會，在國會山莊的暴力事件後，分歧仍然持續，拜登勢必也得面對另一半的共和黨支持者，必須盡量取得共識。

國安高層說，從拜登的就職演說中，就有強調「團結美國」，而所簽署的17項行政命令中，除了就職前拜登即強調的氣候變遷議題，包括穩定疫情、經濟復甦、種族平等、醫療保健、移民制度，以恢復美國全球地位來觀察，拜登是「先內而外」的政策方針，是非常清晰的。

國安高層表示，美國閣員的任命會受到國會制衡，布林肯在參議院聽證會的質詢中即可觀察到，雖然民主黨在參議院最終獲得多數，但兩黨勢均力敵之下，「亞太事務」及「台美關係」也就成為焦點。

國安高層指出，負責亞太事務的助理國務卿尚未提名，完整組成新政府大概需要半年左右的時間，推估需要到今年5月份前後；因此，在整體人事佈局未全數到位前，對於亞太政策暫時不至於有大幅度調整變化，也勢將仰賴官僚系統及無須經參院聽證程序的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、印太事務協調總監坎博（Kurt Campbell）。

▼歐巴馬政府時期國務院前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）出任白宮國安會「印太事務協調官」（Coordinator for the Indo-Pacific）。（圖／路透）

▲▼歐巴馬政府時期國務院前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）將出任白宮國安會「印太事務協調官」（Coordinator for the Indo-Pacific）。（圖／路透）

同時，對於美國而言，亞洲戰略重要性勢必會提升，國安高層認為，拜登政府的亞洲佈局還不至於會「重置」（Reset）。

首先，從美國國安核心名單來看，國安高層表示，復辟主義未佔上風。2020年11月，美國布魯金斯研究院（Brookings Institution）高級研究員萊特（Thomas Wright）在《大西洋月刊》（The Atlantic）撰文〈拜登外交政策面臨的焦慮〉〈The fraught politics facing Biden’s foreign policy〉指出，拜登的世界觀十分寬廣，足以容納「復辟主義」和「改革主義」。

因此，拜登顯然是信任許多歐巴馬政府的高級官員，但對於歐巴馬時期的謹慎和漸進主義也有所保留。國安高層認為，「中國議題」是拜登政府檢視或檢討的重要項目，而從拜登目前提名的國安團隊核心名單，對中妥協派尚未入列，可以推估「復辟者」（Restorationist）未佔上風。

▼白宮新任國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼白宮新任國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

其次，亞洲在美國政策組織的戰略重要性是空前提升。國安高層指出，「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林（Michael Green）在今年1月於《外交事務》（Foreign Affairs）撰文〈拜登做出他對亞洲大膽的第一動作〉（Biden Makes His First Bold Move on Asia）表示，任命坎博（Kurt Campbell）作為拜登對於亞洲事務的左右手，將強化新政府的對中政策。

在葛林的文章中有提到：第一，坎博被公認是中國崛起後，建立同盟和夥伴關係以遏止北京發展的早期重要戰略建構者，而坎博的樞紐戰略依然是拜登團隊與兩黨國會領導人間的核心共識。

第二，坎博這項新的職位，空前提升亞洲在美國政策組織中的戰略重要性；第三、選擇坎博代表兩黨在中國和亞洲戰略上的重要共識，坎博是亞洲政策具有美國跨黨派基礎的推手之一，就如故參議員馬侃（John McCain）和部分共和黨人經常向坎博尋求亞太政策建議。

在台灣方面，國安高層表示，美國的亞洲政策具有延續性，也將延續對台灣的承諾。他認為，坎博（Kurt Campbell）在2020年12月「2020台美日三邊印太安全對話」上，即表示美國的亞洲政策具延續性，且已經展開在亞洲的重新定位，包括台海安全，以及中國在南海、印度、澳洲甚至對亞洲民主國家的經濟杯葛，使美國兩黨瞭解未來面臨的挑戰。

在談話中，坎博也表示拜登政府將延續美國在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾；而坎博去年12月的說法，與布林肯（Antony Blinken）在參議院聽證會的說法相同，布林肯也表達堅決信守對台灣的承諾，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，確保台灣有自我防衛能力，並且也希望看到台灣在世界各地扮演更大角色。

國安高層分析，「制衡中國」是美國印太戰略重心，以權力平衡及合法秩序（Balance of Power and Legitimacy）應對。他指出，坎博（Kurt Campbell）於被提名為印太事務協調總監前夕，與布魯金斯研究院（Brookings Institution）中國策略倡議主任杜如松（Rush Doshi）共同於《外交事務》（Foreign Affairs）撰文〈美國如何支撐亞洲秩序－恢復平衡與合法性的策略〉（How America Can Shore Up Asian Order-A Strategy for Restoring Balance and Legitimacy〉。

內容中表達了，美國現今的印太戰略有三項重點：第一，對權力平衡的需求；第二、區域國家承認合法秩序的需求；第三、聯合盟邦與夥伴共同因應中國對權力平衡及合法秩序的挑戰。

國安高層認為，值得關注的是，坎博與杜如松繼續沿用川普政府的「印太」（Indo-Pacific）一詞，並主張透過細緻的外交操作，建立同盟國關係等方式，以制衡中國為印太戰略的重心，針對中國近年強勢作為，主張美國必須以權力平衡及合法秩序應對。

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