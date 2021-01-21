避桃禁令風暴　侯友宜：國防部下令官兵不要去桃園才是問題癥結

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜21日表示，他表示已接到指揮中心命令清空專責病房，全力支援桃園，但他強調，中央的疫調資訊一定要透明，「為什麼國防部會下令讓官兵不要到桃園？為什麼會下這個命令？這才是問題的癥結。」





▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內病患，醫護人員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染、且擴大社區，累計至今已有10人確診染疫，且足跡複雜難以完全掌握，為防堵新冠肺炎疫情，澎湖、苗栗等縣市紛紛傳出「避桃禁令」，掀起政壇與網路熱議。

侯友宜上午出席市政行程後受訪時指出，中央更應該把這項命令的來龍去脈以及中央對疫情的處置狀況，很清楚的告訴大家，身為地方指揮官，就會按照中央疫情指揮中心的判斷來做處置。

侯友宜表示，新北市昨天緊急提供100間防疫旅館提供中央統一調度，接收由集中檢疫所轉出的返台旅客。他強調，任何疫情不可能是桃園或新北單獨作戰，一定是全國共同面對，現在最重要的是把所有防疫點（確診者足跡）在哪裡，資訊一定要透明，讓地方市府做好清消整備，同時將民眾個人防疫意識拉高警覺心。

▲侯友宜。（資料照／記者宋良義攝）

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