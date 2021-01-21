新北不限制公務員來往桃園　侯友宜：陸續清空專責病房接收部桃病患

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜21日表示，新北不會要求公務人員別前往桃園，新北、桃園市是共同生活圈，任何疫情不可能是桃園或新北單獨作戰，一定是全國共同面對。

▲衛生福利部桃園醫院20日撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

針對部分地方市府禁止公務員前往桃園洽公，侯友宜上午出席市政行程後受訪說明，新北、桃園是共同生活圈，上下一條心，一起面對，共同解決，桃園發生的事情新北不可能置身事外，應深入了解桃園問題，包括醫院感染及潛伏的社區感染，採取步驟與作戰方式都要與桃園同步，尤其個人防疫是現階段最重要的。

侯友宜強調，很多桃園人在新北上班，也很多新北人在桃園上班，最重要的是把所有防疫點（確診者足跡）在哪裡，資訊一定要透明，讓地方市府做好清消整備，民眾已經太久沒將個人防疫意識拉高警覺心，雖然有戴口罩，但卻忘了手部的清潔消毒，除了飛沫傳染，環境污染傳播到手、嘴、臉也非常容易感染。

侯友宜說，衛福部長陳時中呼籲民眾不只要戴口罩，因為有些環境已經被污染，所以更重要的是手部消毒，隨身攜帶酒精，隨時消毒，在春節期間用拱手代替握手，手部清消是現在最重要的宣導政策。

侯友宜說，居家隔離的四百多位醫護同仁在外的活動，必須謹慎面對，加強防護手部接觸的環境污染是現階段跟桃園、中央要並肩作戰的項目。新北跟桃園一定會共同面對，把區域安全守護好，民眾絕對要配合中央指引。

衛生局說明，中央疫情指揮中心前天通知新北市府，準備清空轄內採檢應變醫院的13間專責病房，待命接收部立桃園醫院病患。新北市共有18間急救責任醫院準備隨時支援。

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