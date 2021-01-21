日本人無極限！鯛魚燒店推新品「小籠包口味」　台人崩潰：快住手

▲小籠包口味的鯛魚燒。（圖／翻攝自twitter／SEGA_taiyaki）

記者施怡妏／綜合報導

已經成為台灣代表美食的小籠包，能是國宴料理、也能是街坊小吃，不少觀光客來台也指定要吃小籠包，沒想到日本人創意無極限，除了有珍珠麻婆豆腐、拉麵加珍珠等等，竟然在國民小吃鯛魚燒內加入小籠包，台灣網友無法接受，崩潰直呼「日本人可以不要玩食物嗎！」

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▲日本人創意無極限。（圖／翻攝自TWITTER／SEGA_taiyaki）

日本人對珍珠奶茶超熱愛，一連推出許多種珍珠系列的暗黑料理，台灣人氣小吃小籠包也逃不過，成為日本人的創意料理素材。位於日本秋葉原和池袋的鯛魚燒店「SEGA Taiyaki」，推出創意新口味「小籠包鯛魚燒」，還主打一份鯛魚燒內含兩顆小籠包，一份賣日幣250元（約新台幣67元）。

有網友將此消息分享在Dcard上，大喊「日本人住手，鯛魚燒和小籠包不准隨便在一起」，貼文一出後也引來許多網友討論，「可是我們把拉麵加在披薩上呢」、「這什麼獵奇食物，不如直接把肉餡包進去」、「誰來阻止日本人，總有一天小籠包會被包進巧克力做出來的」。

不少台灣看到小籠包+鯛魚燒的搭配，紛紛直呼「很母湯」、「用臭豆腐和菓子對付他們」、「不要玩食物」、「湯包裡面在包珍珠」、「正餐跟甜點一起入口的概念嗎，很難想像的味道」、「一定要這樣一直挑戰台日友好的底線」。但也有網友表示想嘗鮮看看，「我會想買來吃吃看耶」。

▼台灣網友大喊母湯。（圖／翻攝自Facebook／TOY IS MONEY）

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