台美新關係　民眾黨：蔡政府能否簽BTA、FTA是觀察指標

▲美國新任總統拜登。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國第46任總統拜登（Joe Biden）於美東時間1月20日正式就任，台美關係的未來發展備受外界關注。民眾黨指出，執政黨能否為台灣爭取到更多、更好的實質發展利益，如BTA（台美雙邊貿易協定）與FTA（自由貿易協定）等，才是台美關係真正的觀察指標。

拜登政府最被外界質疑的，就是任命的官員多為歐巴馬政府舊員，被戲稱是「歐巴馬同學會」。但民眾黨指出，面對美國國內疫情失控、社會分裂、貧富差距大等急待解決嚴重問題，經驗豐富的「老朋友」或許更適合解決問題，穩定局勢。

民眾黨指出，從內閣名單看起來，拜登政府在短期內可能會將大部分注意力和資源集中在國內的疫情和經濟問題，並在外交上一改川普的孤立主義，回到與盟友合作處理國際事務的傳統。

民眾黨指出，台灣民眾非常關心拜登政府未來對台灣的政策究竟會如何發展？是不是會像川普總統一樣持續對中國發動攻勢、賣給台灣大量軍備並時常發表挺台言論？在拜登內閣當中，影響美國未來亞洲政策最深的將是國務卿布林肯（Antony Blinken），以及印太事務協調官坎博（Kurt Campbell）。

布林肯在歐巴馬政府擔任過副國務卿，在19日舉行的參議院人事聽證會中特別談到台灣，保證拜登政府將會延續對台灣的承諾，不只會確保台灣的自衛能力，更將協助台灣加強國際參與與國際地位。

而坎博曾在歐巴馬政府任亞太事務助理國務卿，也是歐巴馬「重返亞太」戰略的主要推手之一。坎博12日在權威期刊《外交事務》中以「美國如何加強亞洲秩序」為題撰文，當中他提到中國的經濟和軍事實力快速崛起，且有意重塑區域秩序以符合其自身利益，若放任不管，印太國家會逐漸倒向中國的陰影之中，因此美國需要重新回來領導地區，並讓地區的權力回到平衡狀態，同時也要協助加強美國地區盟友發展不對稱戰力。

民眾黨表示，這次拜登的就職典禮，蕭美琴大使受邀觀禮，是一個正向訊息。然而就拜登政府對亞洲事務的人事佈局看起來，美國主觀上很願意持續協助台灣並加強台美關係，但客觀上美國國內仍有嚴重的問題需要解決，因此，未來我們需要持續秉持專業和認真的態度持續關注美國政策走向與美台關係發展。

最後，民眾黨呼籲，蔡政府後續能否為台灣爭取到更多更好的實質發展利益，諸如BTA與FTA等，才是真正的觀察指標。