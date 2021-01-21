北市連兩天親檢唐吉訶德　業者改發「快速通關券」進場限250人

▲為避免大量排隊人潮，唐吉訶德改發放「快速通關券」，在指定時間才能陸續進場。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

日本賣場唐吉訶德西門店在19日正式登台，由於部桃群聚感染事件，使開幕以來的排隊人潮湧入不少罵聲，也引起台北市政府關注。台北市衛生局、商業處21日上午前往唐吉訶德了解情形，並要求賣場加強9點防疫措施。《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，目前唐吉訶德已改採發放分時段的「快速通關券」模式，避免人潮在外排隊。

台北市政府21日表示，衛生局、商業處前往唐吉訶德了解狀況後，已要求賣場加強防疫措施，第一，落實民眾進場前體溫測量、手部酒精消毒，出入口處皆設有相關設備及工作人員協助；第二，持續廣播向民眾宣導配戴口罩、維持社交距離；第三，出入口管制，分為兩處一進一出且單一出入口。

台北市政府指出，第四，人數總量控制，依規定1至5樓容留人數為1857人，賣場為1至3樓（面積共1600平方公尺），賣場官網公布人數控管於350人以內，因應疫情加強防疫限縮人數降為250人以內；第五，加強環境衛生維護，針對人員會經常接觸表面，例如手扶梯、提籃等，以1：50漂白水進行消毒，視情況於人潮眾多時增加消毒頻率。

台北市政府提到，第六，訂定工作人員健康監測計畫，執行自我健康狀況監測，例如體溫、呼吸道症狀等，倘若有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，應安排請假或限制其工作，直至康復才可恢復上班；第七，直接接觸顧客的工作人員，工作期間全程佩戴口罩；第八，維持活動場所良好通風及足夠換氣，除室內收銀台，業者也設有戶外收銀台；第九，市府提供新冠肺炎防疫宣導海報，請業者張貼宣導。

《ETtoday新聞雲》記者實際抵達唐吉訶德現場了解情況，發現該店排隊進場地板已貼上「請保持安全距離」貼紙，一旁也設有「進賣場時請記得戴口罩、酒精消毒」等告示牌。

值得一提的是，唐吉訶德店家已改採發放「快速通關券」等模式，也就是避免外頭大量排隊人潮群聚，發放「快速通關手環」，上面寫有當天日期與進場時間，到指定時間才能入場。據了解，這個「快速通關券」模式是在北市衛生局、商業處人員離開後開始執行，一次預計開放50名顧客入場。

對此，北市衛生局疾管科科長余燦華強調，在以市民安全為前提之下，還是希望維持民眾正常生活，在防疫同時兼顧經濟活動。

▼北市衛生局、商業處赴唐吉訶德了解防疫措施。（圖／台北市政府提供）