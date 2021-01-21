數位身分證喊卡　蘇貞昌：法制完備後再推動

記者陳家祥／台北報導

行政院21日召開例行院會，會中內政部報告「數位身分識別證New eID換發檢討評估」，院長蘇貞昌裁示相關計畫暫停，待消弭社會疑慮後再行推動，未來也將推動專法，強化相關規範。蘇貞昌表示，已請副院長沈榮津負責，就整個數位身分證發行，集合相關部會集思廣益、蒐集各方意見，待行政院會通過專法、送立法院三讀完成後，再來進行。

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

蘇貞昌表示，數位身分證的發行，本意是希望透過對於個資更有安全保障的數位身分證，在政府服務的效能上，可以更加升級，這原本是發展智慧政府，邁向數位國家重要政策之一，經過內政部跟相關單位一起努力，不斷修正，還特別用最好的製作過程、用最謙卑的態度，甚至要試辦無虞，才準備全面發放、全面開放數位身分證。

「不過，確實我們看到國際對於資安攻擊手法不斷地有新的手法、有各種令人擔憂的現象。」蘇貞昌說，個人對於自我資訊的保護跟要求也更為提高，內政部及承辦同仁，在這段期間用盡各種方式向各界說明，聽取各界指教；立法院及各界對於政府的做法，也從各方面提供很多的意見，政院都傾聽、謙卑反省，希望各界能接受。

蘇貞昌說，因為國際資安常受駭客攻擊的種種狀況，讓台灣人民更提高警覺，尤其面對大陸各種資安攻擊，台灣是第一線，因此人民更是警惕升高、要求升級。

蘇貞昌表示，對於相關的個資保護等，台灣隨著各方面的進步，人民的要求也更高，「我認為數位身分證的發行，有必要先讓社會各界能夠接受，讓國會能夠完善地提出整個法制完備後，我們再來進行」。

「所以這個案子我同意主辦內政部提出暫緩數位身分證的發行計畫。」蘇貞昌強調，等整個法制完備後，讓社會各界能夠瞭解、能夠溝通，再來進行，已請副院長沈榮津專責召集，就整個數位身分證發行，集合相關部會集思廣益、蒐集各方意見，提出完善法制的整個作業，待行政院院會通過，送立法院三讀完成後再來進行。

而蘇貞昌也藉此機會，肯定並感謝內政部及相關部會多年來在這方面的努力，也肯定當社會各界在當時還有疑慮時，謙卑盤整的態度，「雖然已經努力這麼久，我鼓勵同仁不必氣餒，反而經此我們更謙卑、努力做得更好」。