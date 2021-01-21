蕭美琴獲邀出席拜登就職　蘇貞昌：感謝第一線外交人員的辛苦

▲蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮 。（圖／路透、我駐美代表處）



記者陳家祥／台北報導

美國總統拜登20日正式宣示就職，我駐美代表蕭美琴也受邀出席就職典禮，創下台美斷交後的首例。行政院長蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，台美關係不斷有好的進展，台美雙方高層官員互動、互訪頻繁，這是台美關係42年來最大的突破。

行政院21日召開例行院會，會中蘇貞昌表示，美國新任總統已經在台灣時間21日的凌晨就職，特別代表政府向拜登總統、賀錦麗副總統表達誠摯的祝賀。蔡政府上台後，台美關係不斷有好的進展，從經貿交流到區域安全上，都有緊密的合作。

「在蔡總統領導下，台美雙方高層官員互動、互訪頻繁。」蘇貞昌說，這次拜登總統、賀錦麗副總統就職典禮，台灣駐美大使蕭美琴獲得籌備委員會正式邀請，代表台灣官方出席美國總統副總統就職典禮，這是台美關係42年來最大的突破、首例。

蘇貞昌也提到，美國國務卿被提名人布林肯，19日出席任命聽證會時，特別強調對台政策，會堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力。

蘇貞昌說，外交人員在第一線工作的辛苦、成果，特別表示肯定與感謝，外交是內政的延伸，台灣會大家一起努力各方面做出成績亮麗，防疫表現、經濟表現、經貿表現、國防安全也都做到最好，而台美關係也越來越好，這是全體行政團隊工同努力，希望美國新的政府上任後，台美關係能越來越好、越來越有進展。