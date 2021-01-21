拜登白宮辦公室裡擺什麼？　這一幅畫至少擺了20年

▲拜登辦公桌後方擺著許多張全家福。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國歷任總統都會按照自己的心思，為白宮橢圓辦公室帶來一些外觀上的小改變，以體現自己風格。今天是拜登在橢圓辦公室的第一天，也按照自己的習慣，稍微增添了辦公室的一些新擺設，也更動了前任川普所留下的痕跡。

根據《紐約郵報》報導，拜登首先拿下川普掛上的傑克森（Andrew Jackson）畫像，改用富蘭克林的畫像取代。傑克森是民粹主義的倡導者，因為印地安人排除政策而頗受爭議。

歷史悠久的「堅毅桌」辦公桌後方，放著的是一系列拜登的與家人的合照，包括與夫人吉爾（Jill Biden）和兒子、女兒的全家福、2008年擔任副總統時與夫人的合影等，為了向自己的信仰致敬，還特別擺上此前與教皇方濟各見面的照片。

▲知名勞工領袖查維斯的頭像靜靜擺在眾多全家福當中，提醒總統勿忘勞工階層的權力。（圖／達志影像／美聯社）

在眾多的相框中，擺著著名勞工民權領袖查維斯（César E. Chávez）的半身雕像，而房間內也分別擺著「現代民權運動之母」帕克斯 （Rosa Parks）與前第一夫人埃莉諾·羅斯福（Eleanor Roosevelt）的雕塑，紀念他們為民權的奮鬥。

▲《雨中的大道》底下即擺著林肯的頭像，左方則是黑人民權鬥士帕克斯的雕塑（Rosa Parks）。（圖／達志影像／美聯社）

在辦公桌的左手邊一側，仍然保留前總統歐巴馬留下的馬丁.路德.金恩的頭像；在右手邊一側，則是柯林頓時期留下的知名油畫，即由印象派作家哈薩姆（Frederick Hassam）所作的《雨中的大道》（The Avenue in the Rain），已在辦公室待超過20年之久，下方則依然擺著林肯總統的頭像。