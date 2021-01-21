找到失事飛機黑盒子荒唐慶功！班長竟趁醉性侵同志女兵

▲空軍花蓮某基地的上士班長，趁機性侵女兵，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮空軍第5戰術混合聯隊爆發性侵醜聞。在聯隊搜尋到失事戰鬥機黑盒子時，陳姓上士班長以慶功為名，邀女兵漫漫（化名）飲酒，最後更趁女兵喝醉時，性侵得逞。漫漫在法庭上坦承自己是同志，被性侵後罹患壓力創傷症候群，心情更是低落。最高法院審理後，將陳男判刑3年8月定讞。

空軍花蓮基地一架F-16戰機，2018年6月4日下午1時43分執行漢光演習任務時，於基隆粗坑附近山區失事，造成飛官吳彥霆少校死亡。在軍方努力搜尋1個多月後，終於在7月9日尋獲失事F-16戰機的「失事殘存飛行資料紀錄器（俗稱黑盒子)」。正當基地同仁歡喜慶祝時，隔天就發生這起性侵案。

判決指出，案發當晚陳男以慶功為由，趁著在飛管分隊辦公室執勤的機會，邀漫漫一起在辦公室喝酒同樂。一開始漫漫以身體不適為由婉拒，但陳男表示一定要喝，她只好勉強喝幾口，果然她喝完後身體更不舒服，陳男見狀立刻從一旁拉出彈簧床讓她躺下休息。

陳男見色心起，開始對漫漫上下其手，漫漫制止說「你要幹嘛！」、「可以不要這樣子嗎？」，並以手推開陳男。但陳男反而更進一步，不顧漫漫極力抵抗，仍性侵得逞。隔天漫漫交接時跟另名班長哭訴遭性侵並驗傷後報警。陳男遭提起公訴，並黯然退伍。

法院審理時，漫漫在庭上表示自己是女同志，被性侵後壓力極大，甚至得到創傷症候群，覺得男人讓她超噁心，還必須接受身心科醫師治療。由於陳男犯後矢口否認犯行，法院認為他明顯缺乏自省能力，又從未表示要彌補對漫漫的傷害，犯後態度實在不佳，一二審法院因此均將他判刑3年8月。案經上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。