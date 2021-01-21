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歌壇大姐大陳盈潔教唆偽簽本票　更審改判1年8月

▲▼陳盈潔被控教唆偽造本票，二審無罪。後方為陳盈潔胞姊陳乃嘉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳盈潔被控教唆偽造本票，更審改判有罪。後方為陳盈潔胞姊陳乃嘉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台語歌壇老大姊陳盈潔，因積欠邱姓友人280萬元借款，以妹妹陳郁心的名義偽簽本票。一審法院依造「教唆偽造有價證券罪」判刑3年2月。，二審改判無罪。案經撤銷發回，更一審審理時，陳盈潔仍否認犯罪，全案於21日宣判，高院改認定陳盈潔有罪，判刑1年8月，但宣告緩刑4年，並需於判決確定後6月內，支付債主30萬元。可上訴。

陳盈潔與邱姓友人間一直有借貸關係，2013年10月間，陳盈潔以要到廈門開展演藝事業為由，向邱男借款280萬，陳盈潔開了到期日為2014年2月21日的本票給邱男，但邱男要求另找一人共同背書，否則拒收本票。陳盈潔回家與胞姊陳乃嘉商量後，決定由陳乃嘉在本票上偽簽妹妹陳郁心的名字，並交付給邱男，取得借款。

但陳盈潔事後卻沒有還錢，邱男因此對陳盈潔姊妹提出詐欺告訴，陳乃嘉的部分於2015年間由台中地院先行認定有罪，判處緩刑定讞。但台北地檢署調查後，發現陳盈潔也是陳乃嘉的共犯，2017年依照「教唆偽造有價證券罪」起訴陳盈潔，陳盈潔一審遭判3年2月。

案經上訴，高院二審審理期間，陳盈潔傳出小中風，影響演出。當時高院審理時，陳盈潔否認犯罪。而高院最後認為，陳乃嘉當時偽簽陳郁心簽名時，並非遭到陳盈潔煽動而簽名，是陳乃嘉聽聞陳盈潔抱怨後，主動簽名，好讓陳盈潔可以完成借款程序，因此高院認為陳盈潔並無教唆犯意，改判無罪。但案件上訴第三審，遭最高法院撤銷發回。

高院更一審去年底首度開庭，陳盈潔仍否認犯罪，案經2次開庭審理，隨即完成審判程序。全案於21日宣判，高院改認定陳盈潔確實教唆姐姐偽簽本票，因此改判有期徒刑1年8月；但高院宣告緩刑4年的自新機會，並要求陳盈潔在判決確定後的6個月內，支付30萬元給予邱姓友人。可上訴。

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