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血庫告急！O型男同志「有過性行為」被拒捐了　他怒炸：根本歧視

胃痛,肚子痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO想捐血卻遭拒。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台大醫院婦產科醫師施景中14日在臉書上表示，大台北地區出現嚴重血荒，血庫尤缺O型及A型，「請大家幫幫忙去捐血！」消息曝光後，不少民眾都前往捐血，然而，一名男網友卻發文表示，本來想捐一管O型血，怎料卻因「有男男性行為」遭拒，「這不是歧視，什麼才是？」貼文一出，立刻引發熱議。

這名男網友在「爆怨公社」上發文表示，先前得知最近缺O型血後，正巧昨（20）日公司就有捐血車出沒，於是他便想要貢獻一管。到了現場後，他誠實的告知護理人員「自己有男男性行為」，結果就被對方告知不能捐。

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原PO強調，他無心刁難護理人員，也知道對方只是依法辦事，但這樣的規定讓他感到很無奈，「這不是歧視，什麼才是？」而後，他也補充說道，他之所以會發文，其實只是希望更多人知道「居然真的還有這種帶有歧視性的規定！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「沒有歧視，醫療要把可能的危險避開」、「人家就在風險管控」、「安全第一啦！為你想也為大家想，不要什麼事都用歧視的說法，男男又沒什麼好歧視的」、「就高風險而已，沒有歧視，我之前去繡眉也一年不能捐血，因為高風險啊」、「風險族群啊！這不是歧視，是得顧慮風險感染」。

「台灣血液基金會」官網指出，「靜脈注射藥物成癮者、男性間性行為者及長期使用血液製劑者」永不得捐血。先前曾有一名自稱同志醫師的男網友在「Dcard」上針對此事解釋，事實上，男男間比較常進行肛交，而醫學已證明肛交感染愛滋病的風險比陰道交更高；為了降低風險，所以很多國家都規定男性間性行為者不得捐血。

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