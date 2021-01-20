七旬文具行老闆猥褻2女童竟辯「我是優良教師退休」

▲葉姓老翁猥褻多名女童，二審判刑。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

年近七旬的葉姓老翁，在新北市三重區某國小外開設文具行，沒想到他竟趁著學童到店裡選購時，趁機撫摸女童胸、臀，甚至伸手進內褲撫摸女童下體，有多名小四、小五女童受害。他被逮後竟還辯稱「我本身為優良教師退休」，僅承認猥褻1女童。一審重判7年2月與7月，高院二審將他改判3年4月與3月（得易科罰金），可上訴。

判決指出，葉男在當地開設文具行長達30年，但多名女學童向家長表示，到文具行時遭葉男亂摸，因此多位家長報警處理。經過檢方調查後，發現葉男自2017年9月起，至檢警調查起訴的2018年1月止，總共有7名學童，在葉男店裡選購文具時，遭葉男撫摸胸、臀，甚至伸手進內褲撫摸下體，檢方因此依照多個「加重強制猥褻」、「性騷擾」等多項罪名，對葉男提起公訴。

法院審理時，葉男否認犯罪，辯稱「我本身是優良教師，2014年退休後，每週一到週五都會來幫忙顧店，週六、週日通常會休息」、「我跟她們沒有仇，妻子經營老店也從未與學生有過糾紛，我們對學生都很照顧，有時候孩子們打架或是有糾紛，我們都會幫忙排解。」

葉男還說，「從來沒有發生過跟學生有什麼糾紛，且我們對學生都很照顧，學生有時候打架或有糾紛，我們都盡量幫他們排解。我平常在看店的時候對來買東西的小朋友，不會因熟識程度而有接觸到他們的身體，如摸摸頭或手等，但我為人師表，如果學生有講粗話或要打架有衝突，或是東西亂摔，我會去糾正他們，不知是否如此得罪人。」但一審調查相關證人供詞，認定葉男有罪，有7名女童受害，重判7年2月與7月（得易科罰金）。

案經上訴，二審高院調查後，發現有多名女童供述陳稱遭害，但缺乏其他客觀證據補強，最後改認定2名女童被害；有罪部份改判為改判3年4月與3月（得易科罰金9萬元）。其餘5名女童部份則改判無罪。本案可上訴。