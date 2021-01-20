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部桃院長一封信感動副總統　賴清德發文感謝第一線防疫醫護

▲副總統賴清德寫信感謝部桃醫護人員長期在防疫第一線，部桃在臉書官網上公布。（圖／翻攝自部桃臉書官網）

▲副總統賴清德寫信感謝部桃醫護人員長期在防疫第一線，部桃在臉書官網上公布。（圖／翻攝自部桃臉書官網）

記者沈繼昌／桃園報導

繼衛福部立桃園醫院徐永年院長日前寫給國人一封信後，副總統賴清德19日也親筆寫了一封感謝部桃醫護人員，賴清德在信中說「桃醫承擔全國5分之1確診病患治療，各位承受壓力是外界難以想像，您們毫無怨言，默默付出，為全體國人的健康克盡職守，除了感謝之外，我實在無法想出其他文字表達我心中對各位的敬意…」部桃臉書官網20日公布這份也是來自醫界的賴清的親筆信函，為醫護人員士氣提振不少。

部桃臉書官網今天公布一份由副總統賴清德親筆信函，內容如下：
「昨晚看到徐院長給全體國人的一封信，內心非常感動。自從疫情爆發以來，桃醫承擔了全國5分之1的確診病患的治療，在過去一年的時間中，各位承受壓力是外界難以想像。300多個日夜，您們毫無怨言，默默付出，為全體國人的健康克盡職守，我除了感謝之外，實在無法想出其他文字表達我心中對各位的敬意。

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我也要藉著這個機會，向您們的家人表達謝意。特別是這幾天他們一定很不好受。一方面以您們為榮，另一方面也擔心您們會不會受到感染。我可以想像當有人對桃醫批評時，各位家人會有多心疼與無奈。但是我們也看到有更多的國人是跟我們一樣，抱著一顆感恩的心在幫各位加油打氣！

台灣的防疫能讓世界稱許，最辛苦的就是第一線的各位，尤其是我來自醫界，對於各位所承受的身心壓力，感同身受。這是人類史上最大的疫病危機，在這麼艱難的環境中，是您們的努力才能確保台灣過去一整年的安全。徐院長在信中提到，戰士沒有選擇戰場的權利，確診病患送到醫院，各位沒有拒絕的權利，也沒有慌亂害怕的權利，只有勇敢治療病人的使命。

這幾天院內數名同仁感染一定讓大家壓力更大，在這裡我要祝福這些同仁早日康復，我也期盼大家，一定要用高規格來保護自己的健康。是您們的勇敢，是您們的堅守崗位，我們每個人才有正常的生活，您們是站在前線保衛國家的醫護戰士，您們健康，國人才會健康。病毒無情，人間有愛，請各位繼續堅守崗位，全國人民絕對會做各位最堅強的後盾！蔡總統一再呼籲，此時此刻，台灣一定要團結，我們同舟共濟攜手抗疫，一定可以打敗病毒。

再次感謝桃醫的每一位同仁，守護國人各位辛苦了！保護自己、保護家人、保護病患、保護國家。我們以您們為榮！」

這封也是來自醫界的副總賴清德親筆信函在部桃臉書公布後，不少網友紛紛留言「醫護團隊感謝您們守護台灣，守護我們，謝謝您」、「謝謝桃醫裡面的勇士們」、「感謝您們的辛苦付出守護台灣」、「防疫戰士謝謝你們早日康復，平安歸隊！」

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