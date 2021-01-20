PO文「家附近就死了一個確診者」女子遭起訴嚇哭：不知這麼嚴重啊

▲女子未查證就在臉書放話，稱「我家附近就死了一個確診者」，遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女子先在臉書PO說，「我家附近就死了一個確診者」，過幾天又加碼說，「三重區中正南路的郭XX就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案，這樣事件在我眼前就有」，檢方偵結後依違反嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例起訴，女子驚恐說，「我只是聽人家說的⋯我不知道事情會這麼嚴重啊」。

這名許姓女子去年8月底在臉書放話稱，「我家附近就死了一個確診者，你們有沒有紀錄，別再欺騙台灣人了」，9月初又加碼爆料稱，「三重區中正南路的郭XX和網友高XX的爸爸都是發高燒住院，沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案。這樣事件在我眼前就有，蔡政府每天零確診真騙很大，大家自重」。

由於新冠肺炎（COVID-19）為衛福部於去年1月15日公告，若逕自散布不實訊息，極可能造成民眾恐慌，使社會大眾不安，因此許女PO文後遭到法辦。

檢方偵訊時，許女辯稱「我有經過查證」，但被傳喚的證人指證，從未與許女提及鄰居郭先生的死亡是新冠肺炎所致，而高姓網友在臉書上PO文內容是：「我父親可能就是，完全沒驗，就依普通肺炎開死亡證明」，檢方認為內文只是懷疑，並不是一口咬定其父親的死是因為新冠肺炎，而許女卻未對此貼文進行查證，因此依法起訴。