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收部桃病患林口長庚也吃緊　桃園衛生局緊急協調8醫院待命支援

記者沈繼昌／桃園報導

針對部立桃園醫院出現醫護人員確診疫情，19日起住院患者陸續轉往其他醫所治療，20日上午已有多位住院病患透過民間與桃園市消防局救護車協助轉院，桃園衛生局長王文彥在市府防疫會議上指出，4大急重症病患優先送往林口長庚醫院，但長庚加護病房數量也有限額，19日待床數多達160床，衛生局已緊急協調其他6家區域醫院與2家地區醫院提供急重症醫療服務，目前責任醫療網運作還算正常，若能量再衝高無法負荷，可能會送雙北醫院協助。

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午已有多位患者透過民間或消防局救護車協助轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午已有多位患者透過民間或消防局救護車協助轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午陸軍六軍團化學兵33群人援助願協助幫忙轉院病患消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午陸軍六軍團化學兵33群人援助願協助幫忙轉院病患消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝）

王文彥表示，我國本土案例1個月內增加10例且都集中在桃園市，疫情相對緊張，衛生局盤點全市急救責任醫院醫療資源現況，除部桃以外，其他10家醫院負壓隔離病房還有21床空床、ICU則有26床，COVID-19專責病床數有42床，其中急性冠心症（STEMI）、腦中風（CVA）、主動脈剝離、重大外傷4大急重症處置需要「跟時間賽跑」，目前優先聯繫林口長庚醫院收治，為求把握醫療黃金時間救治，可透過院際間轉院機制，聯繫台北區醫療網亞東醫院等醫院協助，對於非時間性重症患者，則由其他急救責任醫院協助安置。

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日已有多名患者轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日已有多名患者轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，部桃19日開始已將住院病患轉至其他責任醫院治療，以減輕部桃醫護人員負擔，院方也逐層清空相關樓層住院病患並將匡選醫事人員進行居家檢疫，衛生局協調消防局與民間救護車協助轉診病患運送，陸軍六軍團化學兵33群20日上午與派出20人協助轉診病患在院外進行消毒作業。

王文彥強調，為減輕林口長庚收容病患負擔，衛生局協調包括聯新醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、台北榮總桃園分院、天晟醫院、聖保祿醫院、天成醫院與怡仁醫院共8家醫院24小時提供急性缺血性腦中風靜脈血栓溶解劑治療服務，目前已成立相關責任醫療網，請各急救責任醫院需先行整備，等候衛生局通知時並在1週內恢復專責病房開放等應變措施。

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