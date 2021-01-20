桃園將公告進傳統市場要戴口罩　鄭文燦：違者罰3千至1萬5千元

▲鑒於桃醫發生群聚感染，桃園市長鄭文燦20日上午在市政會議上宣布，衛生局將公告，民眾進入傳統市場未戴口罩，經勸告不聽者將處以3000元至1萬5000元不等罰鍰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對部立桃園醫院發生群聚感染事件，因案863、864曾2度到桃園區南門市場購物，桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議時宣布，傳統市場將比照八大場所，包含攤商、顧客都必須戴口罩才能進入，並停止試吃活動，市府已透過自治會宣導，衛生局也將進行公告，經公告後，民眾若進入傳統市場未戴口罩者，勸告不聽將裁處3000元至1萬5000元不等罰款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鑒於桃醫發生群聚感染，桃園市衛生局20日上午針對南門市場周遭進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，傳統市場當初並不在中央流行疫情指揮中心公告之八大場所範圍內，所以只能以勸說方式進行宣導，對象包括攤販、顧客須戴口罩，因沒有罰則且考量傳統市場屬於開放區域，但因人潮較多，必須強制戴口罩，衛生局公告後，未來將比照八大場所，對不戴口罩民眾，經過勸告不聽者將裁處3000元至1萬5000元不等罰款。

▲桃園市衛生局20日上午針對南門市場周遭進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，部桃群聚感染社區足跡，經調查包括桃園區南門市場周邊、A7站旁社區公共區域，環保局與衛生局將執行消毒作業，另針對桃園市360餘處室內、人潮聚集地點，消毒頻率將由以往每2週1次改為每週1次，市府社福場館、文化場館則採取實名制，進出須戴口罩、量測體溫才能進入，社區關懷據點停止使用卡拉OK，共餐共食改成便當或分餐，原住民的文健站也比照辦。

鄭文燦強調，除每週三市政會議舉行防疫專案報告外，未來每週一將加開防疫專案工作報告，讓市府團隊可以迅速有效地反映各種疫情，但還是要呼籲所有市民，大家要冷靜、團結支持醫護人員、支持防疫人員，相信我們一定可以度過這次疫情挑戰，至於社區足跡調查，市府將會徹底執行，該隔離的隔離、該檢疫的檢疫，該自主健康管理的也不要忽視，這段時間中央與地方溝通沒有障礙，很多的對策也能夠透過彼此合作落實，我們有信心一關克服一關。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►收部桃病患林口長庚也吃緊 桃園衛生局緊急協調8醫院待命支援

►影／部桃「感恩牆」令人動容！感謝醫護搏命抗疫 愛心捐贈堆滿倉庫

►影／染疫護理師夫妻曾造訪！桃園南門市場休市1日…衛生局人員全面消毒