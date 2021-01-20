台南仁德塑膠工廠火警燃燒11小時撲滅　48車上百人搶救累得人仰馬翻

記者林悅／台南報導

台南市仁德區開發二路一家塑膠工廠，19日晚上9時53分許發生火警，火場是鐵厝塑膠工廠4樓，消防局出動28個消防分隊48部各式消防車、人員100多人前往搶救，3、4樓全面燃燒，一直搶救到20日上午8時52分才撲滅，火勢繞了11小時，消防人員累得人仰馬翻，目前仍派員殘火處理。

▲台南市仁德區開發二路一家塑膠工廠發生火警，火勢很大，消防局出動大批消防人車前往搶救，火勢一直燒了11小時才撲滅。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局119勤務中心於19日晚上9時53分許據報，位於台南市仁德區開發二路一家塑膠工廠發生火警，119馬上出動出動第5大隊、轄區文賢等4個分隊各式車輛12車30人前往搶救，並通報環保局、市警局、台電、自來水公司、大台南瓦斯公司。

消防人員到場發現起火的是鐵厝4樓工廠，每個樓層約600平方公尺，起火的是4樓，且全面陷入火海，馬上要求增援，119馬上再派共28個消防分隊，各式消防車48多輛，人員上百人前往搶救，由於工廠內疑似有很多易燃物，火勢愈燒愈猛烈，3、4樓都燒起來，現場持續增援水庫車，並通報奇美消防隊及高雄市消防局支援消防車，全部投入搶救火勢，消防人員仍以多條水線全力射水搶救，並出動空拍機以了解火場全貌，調度滅火。

到20日凌晨3時15分，消防人員發現起火點為4樓紙箱存放處，該樓層無電器設備，無法初判災害原因，因現場依有殘餘明火，也有濃煙，火場仍無法報撲滅，因火場餘溫過高，水線一停立即復燃，消防人員持續射水，一直到上午8時52分許才撲滅火勢，目前仍人車進行殘火處理，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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