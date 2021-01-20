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台南火竄14hrs！打火弟兄「累癱照震撼曝」　他睡一半：發抖爬起來

▲▼台南火竄14hrs！打火弟兄「累癱照震撼曝」　他睡一半：發抖爬起來（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南大火燒10多小時撲滅！（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

19日晚上9時許，台南市消防局獲報，仁德區一家塑膠工廠竄出熊熊火光，由於室內疑似有很多易燃物，火勢一發不可收拾，當局出動48部各式消防車，以及100多人前往救援，終於在10多小時後把火撲滅，打火弟兄累癱照曝光，讓萬名網友看了好心疼。

據悉，塑膠工廠共有4樓，每個樓層約600平方公尺，消防人員發現起火點為4樓紙箱存放處，由於該樓層無電器設備，無法初判災害原因，但現場依有殘餘明火，也有濃煙，火場仍無法報撲滅，因火場餘溫過高，水線一停立即復燃，消防人員持續射水，一直到上午8時52分許才撲滅火勢。

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一名打火弟兄在臉書《爆怨公社》貼出震撼照片，他精疲力盡直呼，「119消防節，我要抱怨上天對我們台南開了一個大玩笑，已經14小時了」，經過一整晚灑水灌救，熬到凌晨3點鐘，同事們早已體力不支倒地，紛紛累癱在地上休息，讓人看了好心疼。

▲▼台南火竄14hrs！打火弟兄「累癱照震撼曝」　他睡一半：發抖爬起來（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼台南火竄14hrs！打火弟兄「累癱照震撼曝」　他睡一半：發抖爬起來（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲儘管深夜低溫，打火弟兄直接席地而睡！（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO回憶當時，「睡到一半因為全身都是水，冷到發抖的爬起來，默默的都在祈願能喝一杯熱咖啡熱茶熱飲」，然而等到天亮後，身體又更濕了，「然後又熱得全身黏答答的」，但大家依舊無法休息，「我們還要繼續戰因為坍塌而蓋住的殘火...火警從晚上9點打到天亮，然後又要準備迎接黃昏，真的又是一場硬仗。」

不過原PO還是燃起熊熊鬥志，並以引為傲直呼，「消防隊沒有英雄，只有英雄們，因為我們都是同進同出的團隊」、「同時也要向所有在前線冒險犯難的消防弟兄們致敬」。

文章貼出不到1小時，就吸引萬名網友刷讚，「辛苦了！偉大的消防員」、「有你們真好，辛苦你們！這麼冷的天氣真是辛苦你們」、「辛苦各位學長姐，務必注意安全」、「一定要特別注意自身安全」、「昨晚那場大火真的很可怕，經過高速公路可看見大火燃燒，回到家還能聽到來自各地的消防車去支援救火」、「感謝你們無私的奉獻」。

大約下午2時許，原PO也向《ETtoday新聞雲》透露，「可望在晚上回到溫暖的床，洗個快樂的澡」，也特別感謝熱心民眾送上咖啡，紅茶跟點心，讓同仁們暖上心頭。更令人動容的是，記者與原PO邀照片授權時，原PO選擇匿名提供，他解釋「消防員沒有名字，我們是一體的，匿名吧，謝謝！」

▼工廠狂冒濃煙大火，現場相當危險！（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼台南火竄14hrs！打火弟兄「累癱照震撼曝」　他睡一半：發抖爬起來（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼台南火竄14hrs！打火弟兄「累癱照震撼曝」　他睡一半：發抖爬起來（圖／消防員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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