邊境肉製品有非洲豬瘟計260件　「郵寄、快遞和空運」成把關重點

▲黃金城表示，郵寄、快遞和空運進入到台灣的情形，都還是維持很高比例。（圖／記者賴文萱攝）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（19日）舉行第17次會議，指揮官農委會主委陳吉仲會後開記者會說明，自107年8月大陸爆發非洲豬瘟後至今，全球疫情未見緩和，統計當年10月截至目前，在邊境查獲豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒，大陸就有200件、越南60件，共超過260件，109年陽性率大陸為13.7%，越南14.56%，顯示非洲豬瘟病毒藉由肉製品傳入風險仍高。

農委會副主委黃金城說明，亞洲維持只有台灣跟日本沒疫情，從109年旅客攜帶肉製品比例看，去年跟前年被非洲豬瘟感染的豬肉加工品，在大陸並沒明確降低，以台灣旅客攜帶產品看，非洲豬瘟傳染可能性還是非常緊迫，很重要的要守洲豬瘟環境有三重點要強調，一是從疫區進來的豬肉產品「要完全阻絕」，特別是沒經過煮熟的肉類產品，如火腿、臘肉和生肉醃製作成的產品。

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▲▼黃金城強調，從疫區進來的豬肉產品「一定要完全阻絕」。（圖／記者許展溢攝）



黃金城表示，二是，雖因新冠肺炎疫情關係旅客人數減少，但郵寄、快遞和空運進入到台灣的情形，都還是維持很高比例，是絕對在幾個地方要把關的地方。最後是「廚餘」，經過這2年，取得檢核的養豬場，剩下698場為蒸煮再利用，其他都已轉成飼料餵養，會繼續強化，就能把這道防線鎖住。

另外，防檢局指出，也加強查察電商平台刊登違規動物檢疫物，自109年起對違規電商平台及賣家裁罰新台幣3萬至15萬元。，每月平均查獲率已由108年之10.19%，下降到109年之0.2%，初步已達嚇阻作用。

▲違規帶肉品入境最高重罰100萬。（圖／記者曾俊豪攝）