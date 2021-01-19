豬價波動是因「飼料成本漲」　農委會保證豬源、供應沒問題

▲農委會強調，豬源供應沒問題。（圖／路透社）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（19日）舉行第17次會議，會後農委會開記者會說明，針對媒體關心農曆年快到，豬價波動情形，農委會副主委黃金城表示，年前有可能供應到3萬頭，但這也不是創紀錄，並強調「豬源供應沒問題」。

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▲陳吉仲表示，豬價波動都是合理範圍，主要是「飼料成本」導致調整。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲說，離過年剩約15天，批發、屠宰市場絕對可以供應在春節期間每天所需要的量，約2萬頭，過年期間需求增加，100%供應到批發市場，毛豬數量都會超過至2.5萬左右，會調節台糖配合短暫供應，至於豬肉價格波動5至10年來「都是合理範圍」，比較重要的是有一個「飼料成本」，每頭豬飼料成本約占5~6成，在國際黃豆、玉米價格波動，和運費調整下，影響到農民生產成本，導致豬價調漲，昨晚最新資訊是，近期會有超過6萬公噸黃豆進口，做完沙拉油後的黃豆粕能做成黃豆粉給豬農。而農漁畜產品之後會有完整相關統計數據，相關庫存量近期公佈。

▲黃金城表示，年前幾天可能每天供應3萬頭豬。（圖／記者許展溢攝）



另外，豬價近來每公斤最高破77元，是否會再超過偏高？陳吉仲說，農委會不能對市場價格的水準說明 ，漲到或低到哪，對市場運作不好，重點是讓消費者都可以買到台灣豬肉。而菜漲肉也漲，陳吉仲表示，「漲幅都在合理範圍」。

黃金城進一步說明，有一年發生小豬下痢，漲到86元，而漲到80元可接受？他表示，會供應所需的量 不能說漲到多少，並強調「現在養豬豬源沒問題」，節前那幾天會供應到3萬頭也說不定，主要還是要看市場需要的量，會請台糖直接供應，今年育成率都很好，沒重大疫病，豬源供應沒問題，而就算年前供應3萬多頭，也不能說是創紀錄，因之前有更多過。