翻拍《命中注定》鬧不和　3導演罷工再聯手控製作人妨害名譽

▲陸劇《你是我的命中注定》由梁潔（右）與邢昭林主演。（資料照／WeTV提供）

記者劉昌松／台北報導

改編台灣夯劇《命中注定我愛你》的陸劇《你是我的命中注定》，2019年開拍沒多久，原本的3位導演就因為和製作人陳一俊為了發薪日計算等事務不和，上演「罷工」戲碼，陳因在工作群組中，指責3導演延遲工作、擅改劇本，3導怒控陳涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查認為，陳的說詞都有所本，20日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

台版偶像劇《命中注定我愛你》由阮經天、陳喬恩主演，2008年播出爆紅後，陸續被翻拍成韓國、泰國版，陸版的《你是我的命中注定》2020年在網路平台撥放，由丁噹演唱主詮釋主題曲《命中注定》，吸引不少忠實影迷，但其實，這部翻拍陸劇2019年初開拍時，找來周姓、項姓、黃姓3位導演，卻突然換將，改由其他導演接手完成拍攝。

▲《你是我的命中注定》在拍攝期間爆出導演與製作人不和官司。（資料照／WeTV提供）

原來是因為繼續在大陸拍攝，3名開拍導演在2019年3、4月間，就開始為了發薪日的計算，是否要包含假日等兩岸習慣問題，和製作單位意見不和，最後3導都罷工不拍，製作人陳一俊在工作群組中質疑，3導未經同意就修改劇本，且延遲工作。

3導不滿提告後，台北地檢署曾處分不起訴陳一俊，經高檢署再議發回，檢察官再次調查，仍根據劇組人員證詞，認為陳一俊所說的事情都有所根據，並不是憑空指摘，因此再次處分不起訴。

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