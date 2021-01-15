檳榔攤遭砸...女苦主怒：「小案」辦4個月未移送　警方說話了

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市北苗派出所隔壁緊鄰一家檳榔攤，2020年9月11日凌晨被砸，業者報案後將過程影像PO上臉書，反被提告妨害名譽且近日將出庭，被害人詢問警方她提告的毀損告訴案情進度，警方竟然回她因當事人未到案而未送出案卷，讓她覺得警察辦案「太離譜」。

▲苗栗市1間檳榔攤，2020年9月遭人砸店及打傷人，業者將影片PO網後，反被以妨害名譽告上法院 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

女業者表示，因為1名女員工和親戚有金錢糾紛，2020年9月11日凌晨左右，女員工的親戚突然率眾到檳榔攤，先是將女店員及她男友毆傷，不到2個小時後再回來砸店，員工男友眼睛還因此被玻璃碎片噴濺到。女業者隨後到派出所報案，怒告毀損及傷害罪嫌，而此事共造成檳榔攤內包含員工及朋友3人受傷，初估店方損失逾25萬元。

▲▼檳榔攤女員工和親戚有資金上的糾紛，去年9月上門討債，不僅砸店還將人毆傷，其中男員工眼睛還被碎玻璃噴濺到。（圖／記者黃孟珍翻攝）

業者越想越氣憤，將事發影像PO到自己的臉書和社團，因內文提及加害人的姓名，也有一些辱罵的字眼，反被提告妨害名譽，更將在18日開庭，女業者近日打電話向警方詢問之前提告毀損等辦案進度，警察竟回她「因當事人未到案說明，案子還沒移送」，讓她氣得直批警方太離譜。

對此，苗栗警方澄清，因為檳榔攤距離派出所有一段距離，值班同仁當時並未聽到打架聲響，接獲報案後就指派同仁到場處理，積極追查，沒有被害人所稱接獲報案沒有處理等情形。

▲被砸的檳榔攤就在派出所隔壁，但值班員警並未聽到打鬥聲響。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方強調，當初同仁接獲報案有開立報案三聯單給被害人，全案移請分局報請檢察官指揮偵辦中，目前積極搜查相關事證，這部分有向當事人女業者說明，並獲當事人理解，並沒有消極懈怠不受理情事。

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