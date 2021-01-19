獨／厲害了5寶爸！欠27萬罰款「國家機器也沒轍」　連健保費也欠

▲台中5寶爸不只欠交通罰單27萬元，還欠了好幾年健保費。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者劉昌松／綜合報導

台中5寶爸江姓男子從去年底為急賣嬰兒車籌錢開始，1家7口的經濟情形受到不少民眾關注，日前又因工作5天就離職，引來外界質疑騙愛心，江男被迫出面自曝無照駕駛多年，挨罰近27萬元，其實江男過去還曾積欠全民健保費，被政府追討，不過身無分文的江男，從未償還過積欠的罰單或相關費用。

27歲江姓男子歷經工作、搬家紛擾，外界質疑先前捐助善款流向，江男17日出面澄清，事發以來大約收到4萬元捐款，他全支付房租，沒有亂花，連同預付2個月押金，一次就給房東37500元，江男還說自己18歲時騎機車要去考駕照，不料被警察攔下，當場開出6000元無照騎車罰單，他沒錢繳交，也無法考照，9年來一再被攔檢，累積罰單近30張、罰款27萬元。

▲5寶爸曾短暫到洗車場工作，5天後就離職。（資料照／記者白珈陽攝）

據了解，江男從2012年到2018年間，就陸續因積欠多筆健保費，還有交通違規罰單未繳，被健保局等政府機關移送行政執行，多年下來，累計送執行案件超過2、30件，金額分別從數千元到1、2萬元都有，不過後來江男被核定為低收入戶，健保費改由公所補助，後期送執行的幾乎都是交通罰單欠繳。

但是行政執行官收案後調查，江男經濟狀況確實不佳，無力繳納欠費，名下也毫無資產可供查扣變現，因此陸續開具憑證，將案件送回健保局等機關，而從2018年中開始，行政執行機關就再也沒收到江男的相關案件。

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