嗆周玉蔻「惡毒下流的側翼」挨告！朱學恒沒在怕：大家上法院玩

▲朱學恒前往大安分局作筆錄 。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒被同行的周玉蔻提告「妨害名譽」，昨日（18）前往大安分局作筆錄，對此，他也火力全開地反擊，「周玉蔻不滿我說實話而告我啦，大家就上法院來好好玩一玩吧」。他還表示，原本想提告周玉蔻散布疫情不實的謠言，沒想到議員徐巧芯早先一步提告了，還在直播中call out徐巧芯。

朱學恒昨日晚間開直播解釋，因為罵周玉蔻是惡毒下流的側翼，所以被提告妨害名譽，他從去年11月初開始罵，一路到今年1月中，他自嘲「大概人家老人家容易生氣！」他強調，「這世界上有兩件事情再多錢也買不到，一是正義，二是老子他媽的不願意！」

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朱學恒指出，周玉蔻長時間在台灣媒體界橫行霸道，「不擇手段沒有查證亂放消息攻擊他人，這種手段難道不夠惡毒嗎？為追求獨家和收視率不擇手段，亂放話之後又要別人上你節目澄清，這種手法難道不夠下流？」

▲周玉蔻、徐巧芯。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

朱學恒認為周玉蔻實在糟糕透頂，「她可以批評別人，但一被批評就氣噗噗提告，搞得很多人不敢說她一句不對，但很抱歉，我跟她毫無瓜葛，既不用上她節目，也不用領她稿費，我就是敢說實話」。

周玉蔻近來好幾次散布疫情的假消息，他原本還想針對此事提出違反社違法、散布謠言的告訴，沒想到早已被徐巧芯搶先一步了，甚至還在直播中現場call out徐巧芯。徐巧芯透過電話表示，「為了阻止假消息的散播，這是一定要做的，避免民眾恐慌」，目前還沒有收到回覆，「但在我之後也有很多民眾去舉報這件事情」，若有新消息會再跟大家報告。

對於周玉蔻的提告，朱學恒也沒在怕的，「大家就上法院來好好玩一玩吧，我可不是那種被提告就嚇得縮回去的人」。