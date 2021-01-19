酒店少爺、司機當白手套按月送錢！中山分局包庇色情「行之有年」

▲酒店于姓少爺涉嫌充當白手套，幫忙行賄中山分局管區警員遭約談到案。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，發現酒店業者長期透過店內少爺、司機擔任白手套，按月送錢給管區警方，檢警調19日發動第7波搜索，鎖定酒店林姓店長、送錢的于姓少爺約談到案，2人晚間陸續移送檢察官複訊，釐清這起行之有年的貪瀆案情。

檢調從2018年起偵辦中山分局官警涉及與「立邦」、「夜王」2家酒店業者勾結弊端，已陸續起訴10多名官警，正在法院審理中，目前偵辦中的另家酒店「嘉儷寶集團」，已陸續將涉案的5名警員李功華、陳俊安、涂維廉、吳翊銘、陳彥安和酒店負責人曾小琪姊妹等共11人聲押禁見獲准。

檢調獲報，這些警察先後在2014年3月至2018年5月間，任職於中山分局中山一派出所勤務管區時，按月收取6萬元賄款，業者還會在3節的時候再加碼3萬元，藉此換取管區協助不要查出消防設施不合格，包庇業者經營女陪侍酒吧及媒介色情。檢察官林錦鴻19日指揮調查局北機站、中山警分局，兵分4路搜索，並約談充當白手套的酒店林姓店長、于姓少爺到案，全案朝向《貪污治罪條例》方向偵辦。

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