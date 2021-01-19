前特偵檢察官張進豐涉詐3億　籌錢150萬交保！妻獲釋限制出境出海

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

曾任特偵組組長兼發言人的前高檢署檢察官張進豐，被建商指控，以投資澳洲土地獲利可觀為幌子，和妻子、兒子聯手，詐騙投資款澳幣1300多萬元，折合新台幣約3億元，台北地檢署18日指揮調查局搜索，除張進豐的兒子長年住在澳洲外，張妻深夜訊後已獲諭令限制出境出海，隨即交保離開，張進豐則經漏夜訊問獲諭令150萬元交保，正在籌錢中。

▲前特偵組檢察官張進豐涉詐欺案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

【04:24更新】張進豐獲諭令150萬元交保，妻子簡姓女子已經交保離開。

檢調獲報，新竹建商李力建設負責人李鴻章提告指控，張進豐夫妻在2018年間邀約餐敘，席間由張進豐的兒子張庭耀向李鴻章宣稱，他們一家在澳洲開設的Everland公司，準備投資開發澳洲墨爾本市區土地，預期獲利可觀，說服李鴻章簽約加入投資。但實際上，張庭耀根本沒有取得澳洲土地，卻涉嫌偽造假的銀行帳戶往來明細，以及土地買買合約，佯稱投資案如期進行。

▲張進豐妻子簡珮玲訊後限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

李鴻章和親戚都信以為真，陸續投入了1300多萬元的澳幣，後來才發現，資金疑似都被張庭耀挪做私用。北檢檢察官劉怡婷18日指揮調查局台北市調處兵分3路，搜索並約談現為律師的張進豐夫妻，全案朝向詐欺、偽造文書方向偵辦，至於張庭耀因長年旅居澳洲，不在約談名單內。

【發稿時間：01:07】

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