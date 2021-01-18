加拿大女不排隊硬闖夜店　不鳥安管「1打3」遭辣椒水伺候

▲1名加拿大籍來台教英文的女子到中山區夜店不乖乖排隊想硬闖進去，遭門口安管制止不料她竟出手打人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

1名加拿大籍來台教英文女老師前往中山區1家異國風夜店放鬆，不料她到現場後不想加入大排長龍行列，想硬闖夜店，遭門口3名高大安管制止，女子不聽勸反而出手打人，4人「全武行」在門口上演，當中1名保全一度還使用辣椒水噴向女子，台北地檢署18日認定4人都有出手傷害予以起訴。

據悉，該加國女子去年10月中旬下班後前往該夜店想放鬆，由於當天人潮相當多，她不想排隊試圖硬闖，立刻遭門口安管制止。豈料這名英文老師超兇悍，1名安管人員見她似乎不聽勸便呼叫另外2名安管前往幫忙，但女老師一點也不畏懼，甚至出手毆打安管，1對3完全沒有站不住腳，當中1名安管見狀便拿出辣椒水噴向她，整場鬧劇才停下。

檢警調閱監視器發現4人都有出手，而噴辣椒水想制止的安管也因這個動作導致英文老師眼膜紅腫，全案4人都依傷害罪起訴。

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