唐吉訶德vs.小北百貨！同樣24hrs營業、啥都賣...「小北」卻慘輸　網揭關鍵

▲台灣唐吉訶德西門店開幕，現場人潮眾多。就有網友疑惑，跟同性質的小北百貨差在哪？（圖／記者林敬旻攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

日本知名零售連鎖店「唐吉訶德」昨（19）日正式在台北開幕，強勢進軍西門町商圈吸引不少民眾瘋狂排隊搶購。不過就有網友不解，台灣的小北百貨同樣都是24小時不打烊，且都號稱什麼都賣，卻從未有過如此盛大的人潮，直呼「小北百貨到底是輸在哪？」

網友在PTT發文表示，小北百貨跟唐吉訶德類似，都是什麼都有賣的雜貨店，結果唐吉訶德開幕整日人潮不斷，然而小北百貨到了半夜人潮就少了許多，人氣輸了一大截，讓原PO疑惑，「難道是日本的雜貨店比較好嗎，有沒有其他網友能夠分析一下？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友在PPT發文疑問，為何小北百貨人氣會輸給唐吉訶德？（圖／翻攝自PTT八卦板）

推文一出，馬上引來不少網友討論，部分網友認為現在偽出國話題正夯，唐吉訶德3層樓店面多是販售日本直送商品，商品具特殊性，因此能吸引較多的人潮，「唐吉是日本全家」、「光聽店歌就潮爆了好嗎」、「日本監製跟台灣監製的差別」、「就是日本的比較好啊，你都說了」。

不少網友也列出了兩間店的差異，「唐吉還有摩天輪，小北有啥」、「小北沒有生鮮跟現做食物」、「小北沒18禁專區」、「小北有美食區嗎？」、「沒有TENGA」、「大一點的唐吉訶德連精品都有賣（指日本）」，但也有網友認為兩間店性質不同，根本就不該拿來比較，「會覺得小北跟唐吉訶德很像的真不曉得在想什麼」、「明明商品內容比重差異很大，老是拿來比也是莫名其妙」。

▲有網友認為，兩間店性質不同，不該拿來比較。（圖／翻攝自Google Maps）