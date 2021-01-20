唐吉「訶」德怎麼念？正解曝光...鄉民驚喊：查了很久才知道

▲唐吉訶德台灣首店於19日正式開幕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本「唐吉訶德」於1月19日上午10點開幕，西門町湧入大批人潮，一直到20日凌晨2點多，都還是有上百名民眾等著入場。與此同時，有不少民眾都相當好奇，「DON DON DONKI」翻為中文後，究竟應讀為唐吉「訶ㄏㄜ」德，還是唐吉「軻ㄎㄜ」德？

唐吉訶德台灣首店在19日正式開幕，約4萬餘種商品任消費者挑選，舉凡美妝、生鮮、熟食、家用商品等應有盡有。雖然店家主打24小時營業、隨時都能逛，但店外卻始終擠滿人潮，店員甚至曾在排隊隊伍末端高舉「目前等候時間還要5小時」的看板。

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▲唐吉訶德台灣首店人潮滿滿。（圖／記者林敬旻攝）

與此同時，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「到底是念唐吉訶德還是唐吉軻德」為題丟出討論，唐吉訶德這個詞的西班牙語寫為「Don Quijote」，其中「j」的發音應為英文「h」的音，所以理論上應讀「訶ㄏㄜ」，然而，他卻發現不少人都讀為「軻ㄎㄜ」，因此他就相當好奇，到底哪個讀音才是正確的？

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「喝」、「應該是喝，但常被念柯」、「ドン・キホーテ（Don kihōte）」、「西班牙語是念喝」、「以前都念唐吉『柯』德，直到打注音ㄎㄜ看不到『訶』，才在查了很久以後發現是念唐吉訶（ㄏㄜ）德」；此外，也有網友回應，「我都念防疫破洞，給你參考」、「Don't Ki，別去」。

據了解，除了語音讀成「訶ㄏㄜ」以外，該店的官方粉專「驚安殿堂・唐吉訶德」也是寫為「訶」，因此應以「ㄏㄜ」音為主。

另外，教育部字典寫道，「訶」讀作「ㄏㄜ」，有大聲斥責、怒罵的意思，與「呵」字相通。