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法鼓山除夕夜撞鐘祈福直播　張學友＋梁朝偉＋嚴長壽分享心聲

記者郭世賢／新北報導

全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，即將在2月11日晚間9點半後，再度為人間的平安自在，揚起108響。2021年除夕撞鐘首次發起線上暖身，有108位百工百業代表應法鼓山之邀，參與「#108 for All‧為世界祈福」的影音分享，回顧新冠疫情帶來的警示衝擊，人人凝聚聲聲祝福，盼願法華鐘響、世間平安。

▲ 法鼓山撞鐘祈福（圖／記者郭世賢攝）

▲ 法鼓山撞鐘祈福。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

法鼓山表示，無論身在何處，今年除夕夜民眾都能隨選不同視角，聽見來自臺灣的幸福鐘聲，開啟新年大好希望。而為社會大眾安心，活動提高防疫準則，當天撞鐘改採線上直播為主；各界嘉賓則須實名報到，並分設梯次，限縮與會名額。

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用正向的平常心及善念，面對疫情及環境考驗。外送員黃建勛、美髮師陳淑華、長跑健將林義傑、公益大使張淑芬、歌神張學友、影帝梁朝偉，同在網路凝聚起「#108 for All‧為世界祈福」的力量。無論素人、名人、達人，人人都能像法華鐘聲，為世界帶來幸福。法鼓山鼓勵民眾，錄製、分享自己的祈福心聲，為受疫情籠罩的全球人類，創造出充滿希望的新氣象。

▲法鼓山,張學友線上分享祈福心聲。（圖／法鼓山提供）

▲▼張學友、梁朝偉線上分享祈福心聲。（圖／法鼓山提供）

▲法鼓山,梁朝偉線上分享祈福心聲。（圖／法鼓山提供）

觀光教父嚴長壽說，過去一年被封鎖的生活，是辛苦的考驗，但焦慮無助於疫情，聖嚴法師曾開示「心不平安，才是真正的苦」，因此現在最好的祝福，就是學習用心靈環保，讓心靜下來。中研院學者單德興則是用「人生的價值在於奉獻」這句108自在語，和大家共勉一起在奉獻中成長、廣結善緣。

方丈和尚果暉法師開示，法鼓山自2007年起，每年除夕夜舉行的撞鐘祈福儀式，即是以法華鐘聲108響，傳遞淨化煩惱、增長慈悲智慧的圓滿祝福。當我們的心念專注於聆聽鐘聲，當下就能減少煩惱，而多一些慈悲與智慧，以生命同體的宏觀，祝福眾生安樂、世界和平。

▲ 除夕夜赴法鼓山撞鐘108響祈福 蔡英文：大家團結對抗武漢肺炎。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 法鼓山撞鐘祈福。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

過去一年的疫情警示，引導世人學習發起大悲心，一起面對苦難，一起接受事實，一起智慧處理，一起盡心而放下；如果說，世間有108種煩惱，那必然也有感化自己、感動他人、感謝順逆緣、感恩奉獻的108種解方，如此，我們的社會與世界，才能有永續的平安與自在。活動官網也將配合政府政策，保留、說明舉辦方式的變動調整，網址：https://newyearbell.ddm.org.tw/

▲▲法鼓山,嚴長壽線上分享祈福心聲。（圖／法鼓山提供）。

▲ 觀光教父嚴長壽說，聖嚴法師曾開示「心不平安，才是真正的苦」，就是學習用心靈環保，讓心靜下來。（圖／法鼓山提供）

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