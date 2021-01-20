本土疫情連環爆！彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」確定延後辦理

▲彰化市公所原定南瑤宮舉辦除夕路跑迎頭香活動延期。

記者唐詠絮／彰化報導

為了防疫為重以及超前部署考量，彰化市公所於20日上午舉行緊急因應與應變會議之後決定，原分別將於2月11日農曆除夕晚上舉辦的「南瑤宮除夕路跑迎頭香」以及2月27日-元宵節隔天舉行的「萬人提燈籠古城踩街趣」等大型活動都將取消，路跑部分待疫情大為緩和後，另研議擴大舉辦全國性的「媽祖盃路跑」。

林世賢市長表示，雖然台灣去年在台灣防疫工作方面週全完善，成為世界典範，但新冠肺疫疫情在一些國家捲土重來，甚至有愈演愈烈趨勢，台灣面臨的威脅也漸增，彰化市為了替台灣與世界祈福，將於2月12日-春節大年初一，以直播方式在國定古蹟元清觀舉辦「天師祭天」的防疫祈福活動，因為祭天是人類歷史上逢重大天災或瘟疫時舉辦的人道文化活動。

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除了幾項大型活動停辦或延後，彰化市原定於1月30日舉辦的「彰化300花漾ing童樂會」活動，也決定取消舉辦，但位於磚磘里等多處的花海場地，仍自由開放賞花，不過應人人戴口罩同時保持社交距離。



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