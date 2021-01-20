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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文：2020被「三殺」　一群自私的人讓國民黨輸到脫褲子

▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席將於今年7月進行改選，不少人遭點名參選黨主席，而被視為青壯派的國民黨智庫副董事長連勝文也是熱門人選之一。對此，連勝文透露有很多關心國民黨的人都有跟他談過，但希望未來的黨主席不要「定於一尊」，應該要繁星點點集體式的領導。

連勝文20日接受《POP撞新聞》廣播專訪，對於參選黨主席一事，他表示，未來當黨主席的人選很重要的一點是「無私」，確實有很多人找他談，大家都很關心國民黨的未來，且國民黨在2020面臨三殺的慘況，總統、立委、市長都沒有贏，讓很多人痛徹心扉，都是因為一群自私的人導致國民黨輸到脫褲子。

連勝文強調，每次只要這個黨的領導有私心，黨就會出問題，因此向來主張國民黨不要「定於一尊」，不要一個人當政、一人得道，然後旁邊的人就雞犬升天，結果一人失敗整個黨一起賠，很討厭這樣，應該是要集體領導，讓整個黨繁星點點。

至於是否有參選的打算，連勝文說各種聲音都有，最近都有廣泛跟大家來請教，但仍未正面回應參選時機點。　

另外，先前傳出連勝文被點名接黨秘書長一職，被外界聯想恐是要卡選黨主席，不過連勝文說，「我寧願相信江主席，沒有這樣權謀思考」，有因為這件事跟江主席誠懇地談過，他也強調，這世界上沒什麼可擋的了我，若自己不想做這件事，也不會被逼，而這樣變動對黨不好。

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