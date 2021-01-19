韓國瑜被爆參選黨主席、角逐桃園市長　親韓人士發聲了

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前高雄市長韓國瑜在遭罷免後沈寂超過半年，深藍人士勸進「復出」的聲浪不斷。對於韓國瑜未來的動向，親韓人士透露，韓國瑜有自己的人生規劃，對於參選黨主席目前仍未有明確想法，且韓國瑜已經當過高雄市長，不可能再去參選六都市長。

國民黨主席江啟臣任期在今年8月20日屆滿，黨內初步規劃明年7月改選主席，9月召開全代會，新任主席將擁有2022年縣市長選舉提名權。目前除了江啟臣力拚連任外，前國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、智庫董事長連勝文，都被視為潛在人選。

韓國瑜去年6月卸下高雄市長職務後，回到雲林老家，沈寂超過半年。韓國瑜鮮少出席公開活動，僅透過臉書發表對時事看法和節慶時問候。

國民黨立委許淑華近期透露，韓國瑜陸續已經有在規劃公益性質活動。親韓人士說明，公益性質活動不見得很高調，整體目標是對台灣社會的初衷和關懷。

此外，有媒體報導，多名國民黨前任中常委在本月8日前往雲林，向韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴拈香致意，當面勸進韓國瑜參選黨主席，而該報導也描述，有「與會人士」透露，韓國瑜當場沒有正面回應，但聲稱會在農曆年後的適當時機表態。

對於韓國瑜參選的傳聞，一名親韓人士強調，藍營人士對韓國瑜仍有期待，但「所有非韓市長本人發言，皆不能代表韓市長意志與動態」；這名親韓人士也駁斥，韓國瑜本人絕對不可能在弔唁的場合表達參選黨主席的意願，所謂「農曆年後表態」，是不想在該場合談論黨主席議題。

至於參選六都市長的傳聞，親韓人士則說，韓國瑜已經當過高雄市長，不可能再去參選六都市長。

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