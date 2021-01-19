拜登20日正式接掌白宮　國民黨「對美小組」今連線江啟臣

▲拜登、江啟臣。（合成圖／路透、記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨成立「駐美代表處籌備小組」，由副祕書長黃奎博和李彥秀兩人共同領軍；李彥秀在美國協助推動政黨外交，黃奎博則在國內邀集專家學者、前外交官等提供後勤支援。就在美國新任總統拜登（Joe Biden）於美國時間20日正式上任前夕，國民黨對美小組於台灣時間19日連線江啟臣討論相關籌備。

李彥秀表示，她於19日下午與中華民國前駐美代表袁健生，還有加州當地的僑務領袖聚會。她說，袁健生過去擔任國親聯盟駐美代表、中華民國駐美代表、國安會秘書長等職務，對於局勢分析當然有獨到的見解，提供給國民黨相當多寶貴的意見。

李彥秀透露，袁健生特別提到，雖然國民黨沒有執政，但美國不分黨派仍有很多好友，仍希望跟國民黨保持一定的互動，確保印太地區的平衡，對於國民黨在美國當地少了原有國親聯盟的實質據點，也是感慨萬千。

國民黨對美小組也在聚會中與國民黨主席江啟臣通話，李彥秀表示，包含袁健生跟僑界的友人都一起幫替江啟臣加油，相談甚歡，更給國民黨相當多的勉勵還有支持，還有重要的建言。

李彥秀說，在美國政權交接之際，相信這些建言都可以成為國民黨與美國政府交往的重要參考，國民黨正一步步盤整規劃，加強對美的聯繫工作；未來，不論是在國內對AIT或是在美針對國會以及民間各界（包括民主、共和兩黨），工作只會越來越多，這樣才能確保國民黨與美方有最暢通精準的溝通，以及堅實的互信，「親美和陸、全力以赴」。

▲李彥秀和駐美前代表袁健生及當地華僑茶敘。（圖／翻攝自Facebook／李彥秀）