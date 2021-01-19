「戴口罩可以進來」外送員控醫護「不下樓」：會變防疫破口

▲外送員示意圖。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

部桃醫院疫情爆發，截至19日共有9人確診，醫護等第一線情況緊繃。台中一名外送員控訴，他近日接到一張醫院的外送單，醫護人員竟要他戴上口罩到6樓送餐，讓他非常擔心外送員會因此成為防疫破口。對此，院方得知消息後也做出回應，希望社會大眾可以多體諒一下醫護人員。

據《東森新聞》報導，台中一名外送員表示，他18日接到外送訂單，要將咖啡送到某醫院的6樓，當他到醫院時後擔心疫情問題，打電話給醫護人員，希望對方可以下樓取餐，但醫護人員直接回「你戴口罩就可以進來」。

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▲外送員擔心進到醫院會成為防疫破口。（圖／東森新聞）



外送員先拒絕，但在樓下等待10分鐘仍沒人下樓取餐，只好再次撥通電話，醫護人員仍堅持要他上6樓送餐，「雖然我有戴口罩，可是萬一造成醫院的負擔，這樣子不是更麻煩。」

針對外送員的指控，院方表示，中央並沒有強制規定外送員不能進入院內，希望大家可以對在第一線的醫護人員多一點體諒。

疾管科表示，醫院目前都依中央流行疫情指揮中心訂定的防疫措執行，但訪客、外送員等還沒有被列入規定內。此外，外送平台也曾發表聲明，表示外送員遇到高風險地區時，可以回報客服、選擇棄單。

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