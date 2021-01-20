桃園醫院8天9人染疫　蘇偉碩提「最壞劇本」：人類史上大瘟疫都這樣做

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，8天內有9人染疫，讓國內疫情迅速升溫。反萊豬醫師蘇偉碩20日表示，圍堵人類史上數不盡的大瘟疫，使用的原則都相同，「封鎖、檢疫、確認、隔離」；若沒有採取「最壞劇本」作為假定的情況，一旦疫情出現「黑天鵝」，就會出現意外。

蘇偉碩表示，從衛福部桃園醫院新冠病毒群聚感染事件發現，防疫最脆弱的地方在決策系統，和黃仁宇研究中國歷史所發現的病灶一樣，華人的官僚系統太擅長以文書作業粉飾太平了，使得中央一元化領導的體系常常就在天子腳下出現弊端而無法察覺。

蘇偉碩指出，圍堵人類史上數不盡的大瘟疫，使用的原則都相同，「封鎖、檢疫、確認、隔離」，這次部立桃園醫院群聚感染事件錯失了一些先機，院方原本規畫的全院2500人大包圍篩檢計畫，後來被指揮中心縮小包圍圈到不足1000人；但是目前發現，感染擴散的速度和範圍超出了原本的估計。

「這就是我認為最危險的系統性危機」，蘇偉碩說，防疫系統的決策體系基本上依靠的一群「明君」的睿智判斷，如果他們沒有採取「最壞劇本」作為假定的情況，一旦疫情出現「黑天鵝」，就會出現意外。

蘇偉碩強調，眼前的疫情危機是台灣先要管理的，清空醫院徹底消毒再召回所有醫護進行隔離的斷然處置，顯示這家醫院已經全院環境處於都有病毒污染的風險中，也就是說，指揮中心獲得的情報已經超出醫護人員在治療病人過程中不慎被噴濺感染這樣單純的劇情。

蘇偉碩說，除了醫護人員之間的接觸或飛沫感染之外，也出現了移工看護，和感染者家人遭到家戶感染的情形，萬一再社區也出現不明感染源的感染者，台灣沒有社區傳播的狀態就會被打破。

其他人也看了這些...

► 柯文哲宣布：2021台北燈節延後舉辦 年貨大街取消

► 新北市府宣布：平溪天燈節延期舉辦

► 侯友宜：新北春節大型活動 做不到實名制一律取消

相關新聞...

► 內政部發文全國宗教團體、宮廟 暫緩舉辦新春大型活動

►疫情升溫 北市體育局：渣打公益馬拉松延期辦理

►新北學校結業式一律改採線上 寒假活動全取消



►振興一下我們的美麗