緩解香港防疫壓力　820床位臨時醫院今竣工

▲香港近期確診個案，集中在佐敦道和油麻地一帶的社區。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港18日新冠肺炎疫情反彈，單日出現102人確診，醫院收治負荷量再度上升。對此，香港特首林鄭月娥表示，由中央政府支援建設的香港亞洲國際博覽館臨時醫院將於今（20）日正式竣工，啓用後可提供可容納約820張病床的負壓病房，紓緩香港醫療系統壓力。

▲香港特首林鄭月娥視察臨時醫院。（圖／港府）

據了解，這座位亞洲博覽館旁的臨時醫院，由大陸中央政府全額出資興建，自2020年9月開始建設，含6棟病房大樓、1棟醫療大樓及其他醫療設施，建築面積達4.3萬平方公尺，完成後將包含負壓病房、化驗室及病理研究室等。

▲香港新冠肺炎疫情反彈，醫護人員收治壓力倍增。（圖／路透）

香港18日新增的107例新冠肺炎確診病例，包含本土感染病例102例，境外輸入5例。其中，本土病例有42例來源不明。香港近期確診個案，集中在佐敦道和油麻地一帶的社區，林鄭月娥提到，目前全港各區都有病毒傳播鏈，政府將採取「更加進取地推展強制新冠病毒檢測」。

林鄭月娥表示，「外防輸入」方面已經加強經機場抵港人士的管制，「內防擴散」方面則維持社交距離措施，並就特定區域或樓宇進行強制檢測，此外，政府與港大合作監察污水病毒，亦設立個案追蹤辦公室加強接觸者追蹤工作。