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社會 社會焦點 保障人權

網友唱衰成真？　5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

記者游瓊華／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲5寶爸江姓男子，去年平安夜上網賣推車好讓孩子看病引發網友熱議，但社會善心人士伸援手給工作，江男11日開始白天回到原先的防水工程工作，晚上到洗車美容店上班，不過有網友看衰，5寶爸做什麼工作都撐不了多久，現在又傳出，5寶爸才上4天班就向洗車店老闆請假。洗車店老闆陳俊霖表示「週五（15日）上班前一小時，江男來電說感冒發燒且都沒睡，所以請假一天，但承諾今天一定會來上班！」

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中5寶爸工作4天就向洗車店請假，原因是感冒發燒請病假。（圖／資料照片）

5寶爸表示，已去看醫生，今天情況已經好多了，早上也6點半就起床去做防水工程，約莫中午12點才剛到家休息；提到向洗車店告假，5寶爸也強調，請假真的不得已，兩份工作加起來工時太長，一天只睡3、4個小時，加上前幾天天冷，一不小心就感冒了，但今天晚上一定會回去上班。

5寶爸也提到，他的母親在獄中服刑，很想要看孫子，但現在這麼忙根本沒時間帶孩子去探望阿嬤，他覺得也不是辦法，坦言「現在1份工作薪水就可以支撐全家了，不會一直做2份工作，至於是要繼續防水工程工作，還是洗車店工作，還要想一想！」

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲位在台中東區的洗車店佛心老闆提供5寶爸工作機會。（圖／資料照片）

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