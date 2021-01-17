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社會 社會焦點 保障人權

幫5寶爸重新出發　台中行善團贈120碗麻油雞溫暖街友

▲▼台中行善團理事長柯朝枝（中）不但捐贈母校5萬獎學金，團員還送出120碗麻油雞，溫暖街友。（圖／台中行善團提供）

▲台中行善團理事長柯朝枝（中）不但捐贈母校5萬獎學金，團員還送出120碗麻油雞，溫暖街友。（圖／台中行善團提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中5寶爸事件發生後，社會各界伸出援手，其中台中行善團出力不少，行善團成立16年來，已協助全台超過4000個家庭改善家境，以最近為例，理事長柯朝枝經營藥廠有成，回報母校，日前就捐助5萬元獎學金，此外，正值寒流一波波，行善團也結合善心企業，到各地發放麻油雞湯，溫暖街友。

▲▼台中行善團理事長柯朝枝（中）不但捐贈母校5萬獎學金，團員還送出120碗麻油雞，溫暖街友。（圖／台中行善團提供）

台中行善團因為協助5寶爸工作、改善家境等意外曝紅，其實行善團從2005年成立以來，一直默默在全台各地幫忙弱勢家庭，累計已幫助過逾4000個家庭，不僅行善團如此，理事長柯朝枝也常以個人名義付出。

▲▼台中行善團理事長柯朝枝（中）不但捐贈母校5萬獎學金，團員還送出120碗麻油雞，溫暖街友。（圖／台中行善團提供）

柯朝枝從小在大甲的清寒家庭中長大，後來一步一腳印創立近千人藥廠，成為台灣10大藥廠之一，事業有成不忘做公益，經常帶領台中行善團成員一起去行善。

柯日前得知母校、大甲區順天國小有些小朋友成績優異、認真向上，但出身清寒家庭，因此提供5萬元給10名小朋友作為獎助學金，每人5000元，期盼他們努力讀書，日後若有所成，都能回報社會。

此外，這幾天寒流一波波來襲，造成全台各地不少民眾猝死，行善團結合善心企業，準備120份熱騰騰盒裝麻油雞、暖暖包、麵包、水等，送到台中市街友聚集的地下道、停車場、火車站及社會局提供的街友中心等，讓街友們在寒冬的夜晚，也可以感受到社會上善心人士的溫暖。

牙醫師陳偉宗加入台中行善團已有4年，這次也在寒夜中一起陪同關懷街友，還說，街友們如果有牙齒問題可以來診所找他，他會義務幫忙；發起人張峰碩也苦口婆心勸街友們去找份工作，早點離開街頭生活，如果需要協助方面，行善團一定會幫忙大家找到人生另一個方向。

善心企業包括升采開發公司總監張峰碩、21世紀不動產七期河南加盟店店長陳昌輝、住商不動產南屯文山加盟店店長許哲雄、台灣房屋草悟道旗艦特許加盟店店長陳裕昌、房仲業者江旻穎，源德牙醫陳偉宗、國際獅子會300-C1區台中瑞城獅子會長楊竣岳等。

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