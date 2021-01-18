石木欽案炸鍋！20檢調收繡字襯衫邀宴買股　前調查局長送議處

記者劉昌松／台北報導

前公務懲戒委員會委員長石木欽，因為不避嫌和訴訟當事人、佳和集團董事長翁茂鍾飲宴往來，被監察院彈劾，行政院長蘇貞昌日前下令清出所有涉案司法人員，法務部18日公布20名檢調高層，包括前調查局長張濟平等檢調高層，都分別因收到翁贈送的399元繡名襯衫，將送議處；前法務部參事羅榮乾送監察院審查，另前檢察長方萬富等3名檢調高層將被追查是否涉及刑責。

▲曾任監委的前地檢署檢察長方萬富將被追查刑事責任。（圖／資料照）

▲有檢調高層礙於情面收下餽贈襯衫始終沒拆封。（圖／讀者提供）

紡織富商翁茂鍾多年前涉入高達3億元債務官司，相關民刑事官司幾乎都平安落幕，連涉及應華炒股案部分，翁茂鍾原本被判刑8年，最後被撤銷改為輕判4個月、得易科罰金，引人猜疑，台北地檢署曾接獲檢舉追查司法人員涉嫌貪瀆案件，搜索查扣到翁茂鍾的27本筆記本，發現翁茂鍾長年宴請招待上百名司法界人士，還會贈送繡上司法官名字的自家襯衫，但因查無刑事不法，最後移請司法院進行行政調查。

法務部長蔡清祥18日親自主持記者會，說明檢調人員與翁茂鍾不當往來調查報告，調查標準包括「與承辦翁茂鍾案件有關者」、「購買翁茂鍾公司股票者」、「接受翁茂鍾宴請5次以上者」、以及「接受翁茂鍾餽贈襯衫5次以上者」。

▲前法務部參事羅榮乾接受招待飲宴70多次被移送監察院懲戒。（圖／資料照）

調查報告最讓外界驚訝的是，包括前調查局長張濟平、前法務部次長陳守煌、現任台北地檢署檢查張周章欽等10名檢調人員，與翁茂鍾案件無關，也沒有買股票，但都基於公務社交，收受至少5次免費襯衫，其中有人婉拒後仍礙於情面收受，法務部決定將這10人都送交所屬或上級機關進行職務監督，或由調查局考績會議處。

另外，曾經承辦翁茂鍾案的檢察官曲鴻煜、後來轉任監委的檢察長方萬富、調查局前機動組主任秦台生，不但收到翁茂鍾贈送的襯衫，還私下購買翁茂鍾公司股票，其中方、秦還接受翁茂鍾宴請超過5次，將由檢察機關分案追查，是否因此在案件偵辦上放水等刑事責任。

▲法務部公布檢調人員涉及翁茂鍾案調查結果。（圖／法務部提供）

至於前法務部參事羅榮乾雖然和翁茂鍾案件無關，但是與翁茂鍾往來過於頻繁，光是吃飯就高達70多次，已引發外界不當聯想，損害司法人員信譽，法務部認為有必要進行司法懲戒，移送監察院審查；前高雄地檢署檢察長凌博志、曾任海巡署長的前檢察官等6名檢調人員購買翁茂鍾公司股票，行為可議，送行政調查後，若發現情節重大，再移送監察院審查。

法務部長蔡清祥並表示，為了釐清外界質疑，翁茂鍾所涉及的應華炒股、怡安公司內線交易、諸慶恩偽造定存單、怡華公司偽造有價證券等4大案，都將重啟調查，其中諸慶恩疑遭冤判有罪部分，將主動研議是否可提起非常上訴或聲請再審，維護當事人名譽及並撫慰家屬。

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