王浩宇殞落！黃捷罷免案接著來　吳子嘉分析：存活率很低

▲吳子嘉分析黃捷罷免案，認為黃捷存活率很低。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）



記者林彥臣／綜合報導

桃園市議員王浩宇在16日的罷免投票中遭到罷免，率先從政壇中殞落，同時也讓藍營支持者士氣大振，各界也在分析，面對緊接而來的高雄市議員黃捷罷免案，是否會造成骨牌效應，讓黃捷也遭到罷免。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》當中，分析罷免案選情認為，黃捷存活機率很低。

吳子嘉先分析王浩宇罷免案，王浩宇如果在這次罷免失敗，他在政壇就「變大尾了」，他明年再選市議員，可能一個人拿三個人的票，很可能讓民進黨陪葬兩個，怎麼可能讓他大尾起來，如果再更大尾，之後再選立委，又卡掉一個，所以王浩宇非死不可，誰把他幹掉的？「國民兩黨合作把他幹掉的嘛！」

▲吳子嘉認為，基於各黨地方的政治利益，黃捷在罷免案中存活機率很低。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉認為，這個案例同理可證，就到了黃捷身上，因為黃捷在當地又是影響到綠營議員的票，如果把她拱大，罷免案失敗「她會變女王」民進黨議員會死2個到3個，所以不能給她活，這是地方的利益，地方議員很單純只需要算計服務跟選票，沒有在搞什麼大的意識形態。

主持人劉寶傑提問，可是民進黨現在不是出來挺黃捷了嗎？

吳子嘉說，那個是嘴巴說一套，主任委員許智傑沒有辦法，一定要出來喊聲，可是真的到接近投票的時候，許智傑就會選擇自保了，他旗下相關的議員也要自保，自保就「一定要動了嘛」。

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