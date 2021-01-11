▲新北市圖寒假活動即日報名，用閱讀帶你「樂讀台灣遊寶島」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

專屬孩子們的寒假閱讀活動即將開跑囉！新北市立圖書館特別規劃以「樂讀臺灣遊寶島」為主題推出系列活動，包含「旅讀」講座、「細說臺灣」說故事、臺灣特色研習與寒假陪讀、線上「樂讀臺灣，聚焦新北」線上抽獎，即日起陸續開放報名，邀請親子們一起閱讀認識台灣獨有的特色魅力！

不能出國好殘念，但這正是可以重新認識台灣之美的好時機！1月21日至2月27日寒假閱讀活動將系列推出，包含總館於1月29日邀請到最愛台灣的資深導遊林龍，為大家開箱臺灣寶島旅遊之美；此外寒假期間，新北市立圖書館與台北國際書展合作針對國小學童推出認識台灣「寒假閱讀護照」手冊，帶小朋友看見臺灣，完成後還可以獲得限量閱讀小禮，鼓勵學童來參加！

新北市立圖書館表示，除了全市系列旅遊講座外，更規劃臺灣特色主題DIY課程以及寒假陪讀活動，包含2月3日五股守讓堂之「花磚繪畫」、1月23日八里分館「捏麵人傳統技藝DIY」、2月3日、2月5日三峽北大分館之「手說偶戲」與「舞尪仔標」等多項臺灣特色傳統課程。

新北市圖將於1月21日起連續29日推出線上抽獎活動，針對全新北市29區特色辦理「樂讀台灣，聚焦新北」小知識問答活動，留言回答就有機會獲得閱讀驚喜包，歡迎愛新北的網友們來搶答。

寒假不無聊，千萬別錯過了！新北市圖將於1月21日至2月27日推出「樂讀臺灣遊寶島」系列精采活動，活動即日起陸續開放報名，歡迎親子攜手來閱讀，更多的活動內容請至本館網頁「2021年寒假閱讀節─樂讀臺灣遊寶島」查詢。

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